09 апреля 2024, 06:51

Военнослужащий из Дагестана убит на Украине

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Ахмед Хуйбулай из Казбековского района убит в зоне военной операции, сообщили власти. С начала спецоперации на Украине подтверждена гибель не менее 809 жителей Дагестана.

Как информировал "Кавказский узел", на 8 апреля представители властей и силовики подтвердили гибель на Украине не менее 808 жителей Дагестана.

Ни госнаграды, ни мемориальные доски погибшим в военной операции не гарантируют их семьям поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором собраны истории бойцов, убитых в военной операции на Украине.

Житель Казбековского района Ахмед Хуйбулай погиб в зоне проведения спецоперации на Украине, сообщила 5 апреля администрация сельсовета "Хубарский" на его странице в соцсети "ВКонтакте".

Таким образом, официально подтверждена гибель в военной операции не менее 809 бойцов из Дагестана.

"Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами.

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Примечание:

"Похоронен погибший на Украине житель Дагестана", "Предприниматель из Новоаннинского погиб на Украине", "Контрактник из Северной Осетии погиб на Украине".

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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