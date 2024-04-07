07 апреля 2024, 19:06

Полиция сообщила подробности о пострадавших при взрыве в Тбилиси

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Двое полицейских получили ожоги, еще один погиб при взрыве в оружейном магазине в Тбилиси, сообщило МВД. Начато расследование уголовного дела о нарушении правил безопасности.

Как писал "Кавказский узел", сегодня при взрыве в оружейном магазине в Тбилиси погибли два человека, еще четверо были госпитализированы с ожогами. Позднее один из четырех пострадавших скончался в больнице.

По данным МВД, взрыв произошел в тире магазина, который торгует одеждой и аксессуарами спецназначения и оружием. Там же проводятся курсы обучения стрельбе.

Один из погибших - сотрудник полиции, двое из трех пострадавших также являются сотрудниками МВД, а один сотрудником магазина, сообщило МВД Грузии.

Полиция расследует инцидент по статье 240 УК Грузии о нарушении правил безопасности, повлекших гибель двух и более человек.

"На месте продолжают работать эксперты-криминалисты, саперы и сотрудники других соответствующих подразделений. На месте также работают эксперты из различных отраслей, в том числе эксперты Службы исследования пожаров и взрывоопасных веществ, а также инженер-эксперт направления энергетики бюро экспертизы им. Левана Самхараули. Продолжаются следственные действия для установления причин взрыва", - цитирует сообщение министерства "ИнтерпрессНьюс".

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Примечание:

"93 семьи эвакуированы после взрыва в жилом доме в Тбилиси", "Мужчина задержан после взрыва гранаты в центре Тбилиси", "Два человека пострадали при взрыве на газовой заправке в Тбилиси".

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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