07 апреля 2024, 15:47

Шесть человек стали жертвами взрыва в Тбилиси

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Три человека погибли, еще трое госпитализированы с ожогами после взрыва в оружейном магазине в Тбилиси. Один из раненых находится в тяжелом состоянии, сообщили врачи.

Взрыв в оружейном магазине на улице Боржомской в Тбилиси произошел сегодня. На месте происшествия погибли два человека, еще четверо получили ранения. Позднее один из пострадавших скончался в больнице, и число погибших выросло до трех, сообщает со ссылкой на МВД Грузии "ИнтерпрессНьюс".

По словам руководителя ожогового центра Гуги Кашибадзе, один из пострадавших, 59-летний мужчина, находится в тяжелом состоянии и помещен в отделение реанимации с ожогами головы, груди и обеих рук.

"Плюс к этому термо-ингаляционные повреждения дыхательных путей и баротравма, вызванные взрывом… У мужчин 30 и 39 лет соответственно повреждено 12% и 9%, ожоги лица, кистей и верхних конечностей. Их состояние стабильное. Их здоровью и жизни на данном этапе опасность не угрожает", - приводит его слова агентство.

По данным МВД, взрыв произошел в тире магазина, который торгует одеждой и аксессуарами спецназначения и оружием. Там же проводятся курсы обучения стрельбе. Что стало причиной взрыва, пока неизвестно, пишет "Новости-Грузия".

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Примечание:

"93 семьи эвакуированы после взрыва в жилом доме в Тбилиси", "Мужчина задержан после взрыва гранаты в центре Тбилиси", "Два человека пострадали при взрыве на газовой заправке в Тбилиси".

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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