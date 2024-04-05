05 апреля 2024, 09:10

Силовики сообщили о найденном арсенале у племянника сенатора Геремеева

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Московские полицейские нашли оружие в автомобиле племянника сенатора от Чечни Сулеймана Геремеева, сообщили источники в силовых структурах. В машине Исы Геремеева было не оружие, а оборудование для игры в лазертаг, заявила помощница депутата Госдумы Адама Делимханова.

Сотрудники ДПС в Москве обнаружили оружие без разрешительных документов в багажнике автомобиля племянника сенатора от Чечни Сулеймана Геремеева, рассказал источник, близкий к МВД. Эту информацию подтвердил источник в территориальном отделе полиции, сообщило 4 апреля РБК.

По данным источников, при досмотре автомобиля Mercedes-Benz S650, за рулем которого находился племянник сенатора Иса Геремеев, полицейские обнаружили "предметы, конструктивно схожие с оружием" - семь пистолетов, четыре автомата и 701 патрон. По данному факту проводится проверка, сообщили источники издания.

По словам сотрудника правоохранительных органов, оружие "было зарегистрировано в соответствии с законом, автомобиль и находившиеся в нем лица отпущены", сообщило вечером 4 апреля ТАСС.

В автомобиле Исы Геремеева было не оружие, а оборудование для игры в лазертаг, заявила помощник депутата Госдумы Адама Делимханова Татьяна Лазина. Она пояснила, что племянник сенатора попал в ДТП, именно поэтому его автомобиль досмотрели сотрудники ДПС.

"Подробности ДТП, к сожалению, мне неизвестны. Это был гражданский автомобиль. Оружия в его автомобиле не было. У него было с собой оборудование для лазертаг. Были соревнования", - привела ее слова "Газета.Ru".

Сулейман Геремеев является сенатором от Чечни с июня 2011 года. В 2021 году он стал членом комитета Совета Федерации по экономической политике, пишет издание.

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Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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