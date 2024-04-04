Защита обжаловала арест Свидетеля Иеговы* Владимира Фомина

04 апреля 2024, 13:04

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Защита подала жалобу на решение суда, поместившего под стражу обвиняемого в экстремизме Свидетеля Иеговы* из Черкесска Владимира Фомина. Суд не принял во внимание, что Фомин является инвалидом второй группы, рассказал адвокат Владимир Байгушев.

Как информировал "Кавказский узел", 28 марта правозащитники признали политическим заключенным Свидетеля Иеговы* из Черкесска Владимира Фомина, которого суд поместил под стражу по делу об экстремизме, несмотря на инвалидность.

20 апреля 2017 года Верховный суд России по иску Минюста запретил религиозные общины Свидетелей Иеговы в стране как экстремистские. "Управленческий центр Свидетелей Иеговы в России" и все его филиалы вошли в перечень запрещенных организаций, сообщается в подготовленном "Кавказским узлом" справочном материале "Свидетели Иеговы* – экстремисты или жертвы беззакония?". Последствия этого судебного решения "Кавказский узел" освещает на специальной тематической странице "Минюст против Свидетелей Иеговы".

Защита обжаловала решение суда, поместившего под арест Владимира Фомина, рассказал его адвокат Владимир Байгушев. Он подчеркнул, что следствие не привело оснований для столь жесткой меры пресечения.

"На текущий момент говорить о деталях дела пока рано. Никаких действий не было. Фомин показаний сам ещё не давал. В деле, вероятно, есть свидетели. Состояние Фомина сейчас получше. Он всего несколько дней находится в СИЗО. Свиданий пока тоже не успели дать", – сказал защитник корреспонденту "Кавказского узла".

Фомин стал инвалидом второй группы после того, как около 20 лет назад был жестоко избит во время нападения на верующих в богослужебном здании, рассказал представитель Европейской ассоциации Свидетелей Иеговы Ярослав Сивульский.

"Характер травмы мы не можем раскрыть, поскольку не получали на это согласие пострадавшего. До получения травмы Владимир работал электромехаником по ремонту и обслуживанию лифтов. Но его состояние ухудшалось, врачи запретили ему работать по этой специальности и до ареста он работал уборщиком помещений", – сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Дело Фомина имеет связь с делом Свидетельницы Иеговы Елены Менчиковой, которое основано на показаниях агента, изображавшего интерес к Библии, добавил Сивульский. Он рассказал, что в постановлении Черкесского горсуда сказано, что Фомин будто бы принимал участие в деятельности запрещенной экстремистской организации, организовывал собрания и беседы, которые проходили в доме Менчиковой.

Следствие считает преступлением разговоры на библейские темы, хотя это не считается экстремизмом ни в одной стране, где ведут деятельность Свидетели Иеговы, отметил Сивульский.

"Более того, 28-я статья Конституция России гласит: "Каждому гарантируется свобода совести, свобода вероисповедания, включая право исповедовать индивидуально или совместно с другими любую религию или не исповедовать никакой, свободно выбирать, иметь и распространять религиозные и иные убеждения и действовать в соответствии с ними", – обратил он внимание.

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* 396 российских организаций Свидетелей Иеговы признаны экстремистскими, их деятельность запрещена на территории России по решению суда.

** деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.