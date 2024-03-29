29 марта 2024, 00:53

Правозащитники признали политзаключенным арестованного верующего из Черкесска

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Центр защиты прав человека "Мемориал"** признал узником совести свидетеля Иеговы* из Черкесска Владимира Фомина, которого суд поместил под стражу по делу об экстремизме, несмотря на инвалидность. 

Как писал "Кавказский узел", Черкесский городской суд 23 марта отправил 44-летнего Свидетеля Иеговы* Владимира Фомина с инвалидностью второй группы в СИЗО, несмотря на то, что во время судебного заседания Фомин потерял сознание, и ему пришлось вызвать скорую помощь. Мужчина обвинен в причастности к деятельности организации Свидетелей Иеговы* и вовлечении в нее других людей. 

Центр защиты прав человека "Мемориал"** внес в список политзаключенных арестованного в Черкесске Владимира Фомина. Сообщение об этом опубликовано на сайте организации 28 марта.

Как отмечают правозащитники, поводом для преследования Фомина стали его беседы о Библии с другой верующей Еленой Менчиковой, которая ранее была осуждена по экстремистской статье. Менчикова по итогам кассации и пересмотра ее дела получила 4,5 года лишения свободы условно, хотя обвинитель требовал для нее пять лет реального срока.

20 апреля 2017 года Верховный суд России по иску Минюста запретил религиозные общины Свидетелей Иеговы в стране как экстремистские. "Управленческий центр Свидетелей Иеговы в России" и все его филиалы вошли в перечень запрещенных организаций, сообщается в подготовленном "Кавказским узлом" справочном материале "Свидетели Иеговы* – экстремисты или жертвы беззакония?". Последствия этого судебного решения "Кавказский узел" освещает на специальной тематической странице "Минюст против Свидетелей Иеговы".

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* 396 российских организаций Свидетелей Иеговы признаны экстремистскими, их деятельность запрещена на территории России по решению суда.

** внесен в реестр иноагентов.

*** деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Примечание:

"Обвинение запросило семь лет колонии для Свидетеля Иеговы* из Кабардино-Балкарии", "Приговор трем Свидетелям Иеговы* из Ахтубинска оставлен в силе", "Свидетель Иеговы* в Адыгее приговорен к шести годам колонии".

Автор: "Кавказский узел"

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