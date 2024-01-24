Елена Мечникова. Скриншот со страницы сайта, где собрана информация об уголовных делах в отношении российских Свидетелей Иеговы* (деятельность их организаций в РФ запрещена судом как экстремистская).

24 января 2024, 16:49

Суд в Черкесске отказался назначить реальный срок Свидетельнице Иеговы*

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Свидетель Иеговы* из Карачаево-Черкесии Елена Менчикова по итогам кассации и пересмотра ее дела судом первой инстанции получила 4,5 года лишения свободы условно вопреки требованию прокурора о пяти годах колонии. 

Как писал "Кавказский узел", прокурор посчитал, что Елена Менчикова из Черкесска по итогам повторного рассмотрения ее дела судом должна быть приговорена к пяти годам колонии, и попросил об этом суд в прениях. Верующая в последнем слове отвергла обвинения в экстремизме и призвала суд к беспристрастности при вынесении приговора.

Ранее, в декабре 2021 года, суд в Черкесске назначил Елене Менчиковой пять лет условного лишения свободы, так же, как и теперь, не согласившись с доводами прокурора о необходимости отправить верующую на пять лет в колонию. Верховный суд республики оставил в силе условный срок, но Менчикова, считая несправедливым обвинительный приговор, подала кассацию. В итоге кассационный суд отменил приговор и отправил дело на новое рассмотрение в суд первой инстанции.

20 апреля 2017 года Верховный суд России по иску Минюста запретил религиозные общины Свидетелей Иеговы в стране как экстремистские. "Управленческий центр Свидетелей Иеговы в России" и все его филиалы вошли в перечень запрещенных организаций, сообщается в подготовленном "Кавказским узлом" справочном материале "Свидетели Иеговы* – экстремисты или жертвы беззакония?". Последствия этого судебного решения "Кавказский узел" освещает на специальной тематической странице "Минюст против Свидетелей Иеговы".

Черкесский городской суд по итогам повторного рассмотрения дела, к которому его обязала кассационная инстанция, 23 января вынес приговор Елене Менчиковой. "Её приговорили условно к четырем годам и шести месяцам заключения. Из них два года и шесть месяцев — испытательный срок. В качестве дополнительного наказания суд назначил ограничение свободы (после отбытия основного срока) на один год и шесть месяцев. Апелляционной жалобы на приговор от защиты пока не поступало", - сообщил сегодня корреспонденту "Кавказского узла" представитель Черкесского горсуда.

Как следует из карточки дела на сайте суда, дело Менчиковой рассматривалось с января 2023 года. 

Огромная ответственность за преследования Свидетелей Иеговы* лежит на тех, кто распространяет о них неправдивую информацию, основанную на вымыслах или намеренной лжи, "против которой, похоже, иммунитета нет даже у тех, чьи решения должны основываться на фактах, у представителей правоохранительных органов", - прокомментировал ситуацию в России корреспонденту "Кавказского узла" представитель Европейской ассоциации Свидетелей Иеговы* Ярослав Сивульский.

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* 396 российских организаций Свидетелей Иеговы признаны экстремистскими, их деятельность запрещена на территории России по решению суда.

** деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Примечание:

"Дагестанские Свидетели Иеговы* получили условные сроки", "Свидетели Иеговы* из Георгиевска обжаловали приговор", "Дело трех таганрогских Свидетелей Иеговы* дошло до суда".

Автор: Наим Сулейманов источник: корреспондент "Кавказского узла"

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