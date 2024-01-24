Суд в Черкесске отказался назначить реальный срок Свидетельнице Иеговы*

24 января 2024, 16:49

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Свидетель Иеговы* из Карачаево-Черкесии Елена Менчикова по итогам кассации и пересмотра ее дела судом первой инстанции получила 4,5 года лишения свободы условно вопреки требованию прокурора о пяти годах колонии.

Как писал "Кавказский узел", прокурор посчитал, что Елена Менчикова из Черкесска по итогам повторного рассмотрения ее дела судом должна быть приговорена к пяти годам колонии, и попросил об этом суд в прениях. Верующая в последнем слове отвергла обвинения в экстремизме и призвала суд к беспристрастности при вынесении приговора.

Ранее, в декабре 2021 года, суд в Черкесске назначил Елене Менчиковой пять лет условного лишения свободы, так же, как и теперь, не согласившись с доводами прокурора о необходимости отправить верующую на пять лет в колонию. Верховный суд республики оставил в силе условный срок, но Менчикова, считая несправедливым обвинительный приговор, подала кассацию. В итоге кассационный суд отменил приговор и отправил дело на новое рассмотрение в суд первой инстанции.

20 апреля 2017 года Верховный суд России по иску Минюста запретил религиозные общины Свидетелей Иеговы в стране как экстремистские. "Управленческий центр Свидетелей Иеговы в России" и все его филиалы вошли в перечень запрещенных организаций, сообщается в подготовленном "Кавказским узлом" справочном материале "Свидетели Иеговы* – экстремисты или жертвы беззакония?". Последствия этого судебного решения "Кавказский узел" освещает на специальной тематической странице "Минюст против Свидетелей Иеговы".

Черкесский городской суд по итогам повторного рассмотрения дела, к которому его обязала кассационная инстанция, 23 января вынес приговор Елене Менчиковой. "Её приговорили условно к четырем годам и шести месяцам заключения. Из них два года и шесть месяцев — испытательный срок. В качестве дополнительного наказания суд назначил ограничение свободы (после отбытия основного срока) на один год и шесть месяцев. Апелляционной жалобы на приговор от защиты пока не поступало", - сообщил сегодня корреспонденту "Кавказского узла" представитель Черкесского горсуда.

Как следует из карточки дела на сайте суда, дело Менчиковой рассматривалось с января 2023 года.

Огромная ответственность за преследования Свидетелей Иеговы* лежит на тех, кто распространяет о них неправдивую информацию, основанную на вымыслах или намеренной лжи, "против которой, похоже, иммунитета нет даже у тех, чьи решения должны основываться на фактах, у представителей правоохранительных органов", - прокомментировал ситуацию в России корреспонденту "Кавказского узла" представитель Европейской ассоциации Свидетелей Иеговы* Ярослав Сивульский.

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен – вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в Twitter. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp** могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* 396 российских организаций Свидетелей Иеговы признаны экстремистскими, их деятельность запрещена на территории России по решению суда.

** деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.