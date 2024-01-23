Прокурор запросил пять лет колонии для верующей из Черкесска

23 января 2024, 00:24

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Свидетель Иеговы* Елена Менчикова из Черкесска по итогам повторного рассмотрения ее дела судом должна быть приговорена к пяти годам колонии, счел прокурор и попросил об этом суд в прениях. Верующая в последнем слове отвергла обвинения в экстремизме и призвала суд к беспристрастности при вынесении приговора.

Как писал "Кавказский узел", суд в Черкесске в декабре 2021 года признал Елену Менчикову, которая исповедует религию Свидетелей Иеговы, участницей запрещенной в России судом организации и назначил ей пять лет условного лишения свободы, не согласившись с доводами прокурора о необходимости отправить верующую на пять лет в колонию. Верховный суд республики оставил в силе условный срок, но Менчикова подала кассацию. В итоге кассационный суд отменил приговор и отправил дело на новое рассмотрение в суд первой инстанции.

20 апреля 2017 года Верховный суд России по иску Минюста запретил религиозные общины Свидетелей Иеговы в стране как экстремистские. "Управленческий центр Свидетелей Иеговы в России" и все его филиалы вошли в перечень запрещенных организаций, сообщается в подготовленном "Кавказским узлом" справочном материале "Свидетели Иеговы* – экстремисты или жертвы беззакония?". Последствия этого судебного решения "Кавказский узел" освещает на специальной тематической странице "Минюст против Свидетелей Иеговы".

Прокурор запросил пять лет колонии общего режима и ограничение свободы на год и один месяц для 58-летней Свидетельницы Иеговы с инвалидностью Елены Менчиковой, сообщил правозащитный проект "ОВД-Инфо"**.

Дело Менчиковой слушалось повторно судом в Черкесске с июня 2023 года. В суде верующая не отрицала, что около 30 лет исповедует религию Свидетелей Иеговы, но настаивала на том, что это ее конституционное право, и категорически отвергла обвинения в экстремизме, следует из хронологии судебного процесса на сайте, где собрана информация об уголовных делах в отношении российских Свидетелей Иеговы.

Выступая в суде с последним словом, Елена Менчикова выразила убежденность в том, что действия Свидетелей Иеговы никак не подрывают безопасность и не угрожают целостности государства, так как отличительной чертой этих людей является сохранение строгого политического нейтралитета.

Елена Менчикова родилась в 1964 году в Запорожье. Выросла в детском доме. После окончания в Харькове института по специальности "архитектор" по распределению попала в Карачаево-Черкесию работать инженером-конструктором на цементном заводе. В 1993 году получила вторую группу инвалидности.

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* 396 организаций Свидетелей Иеговы в России признаны экстремистскими, их деятельность в стране запрещена по решению суда.

** включен в реестр иностранных агентов.

*** деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.