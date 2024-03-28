28 марта 2024, 15:39

Свидетель Иеговы* арестован в Черкесске

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Инвалид второй группы Владимир Фомин обвинен в причастности к деятельности организации Свидетелей Иеговы* и вовлечении в нее других людей. Несмотря на то, что в суд Фомину пришлось вызывать скорую помощь, Черкесский городской суд отправил его под арест.

20 апреля 2017 года Верховный суд России по иску Минюста запретил религиозные общины Свидетелей Иеговы в стране как экстремистские. "Управленческий центр Свидетелей Иеговы в России" и все его филиалы вошли в перечень запрещенных организаций, сообщается в подготовленном "Кавказским узлом" справочном материале "Свидетели Иеговы* – экстремисты или жертвы беззакония?". Последствия этого судебного решения "Кавказский узел" освещает на специальной тематической странице "Минюст против Свидетелей Иеговы".

В Черкесске возбудили уголовное дело против 44-летнего Свидетеля Иеговы* Владимира Фомина по статьям об участии в деятельности экстремистской организации (часть 2 статьи 282.2 УК РФ) и вовлечении в нее других лиц (часть 1.1 статьи 282.2 УК РФ).

23 марта Черкесский городской суд отправил верующего с инвалидностью II группы в СИЗО, несмотря на то, что во время судебного заседания Фомин потерял сознание и ему пришлось вызвать скорую помощь, сообщил сегодня правозащитный проект "ОВД-Инфо"**.

 21 февраля у Фомина и его супруги прошел обыск, в ходе которого силовики изъяли электронные устройства и носители информации. Причиной для возбуждения уголовного дела против Фомина стал эпизод, связанный с делом ранее осужденной Елены Менчиковой, говорится на сайте, который освещает преследования российских Свидетелей Иеговы*.

Как писал "Кавказский узел", Свидетель Иеговы* из Карачаево-Черкесии Елена Менчикова по итогам кассации и пересмотра ее дела судом первой инстанции получила 4,5 года лишения свободы условно вопреки требованию прокурора о пяти годах колонии. 

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* 396 российских организаций Свидетелей Иеговы признаны экстремистскими, их деятельность запрещена на территории России по решению суда.

** внесен в реестр иноагентов

*** деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Примечание:

"Верующая из Карачаево-Черкесии заподозрена в экстремизме", "Свидетельница Иеговы* из Карачаево-Черкесии признана политзаключенной", "Обыски прошли в квартире Свидетеля Иеговы* в Ставрополе".

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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