15 человек попали в больницу после пожара в Баку

01 апреля 2024, 02:31

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В бакинской многоэтажке произошел пожар, спасатели эвакуировали 50 человек. Медицинская помощь понадобилась 16 жителям дома, 15 из них госпитализированы.

В 16-этажном жилом доме, расположенном на улице Гасана Алиева в Наримановском районе Баку, вечером 31 марта возник пожар. По предварительным данным, загорелась электропроводка в шахте лифта.

Пожарные эвакуировали 50 человек, в том числе 15 несовершеннолетних, пожар был потушен, пишет Oxu.az.

Однако в результате пожара пострадали 16 человек. 15 из них были госпитализированы, еще одному оказана медицинская помощь на месте. По предварительным данным, пострадавшие получили легкие травмы и находятся в отделении токсикологии Клинического медицинского центра, информирует Haqqin.az со ссылкой на Объединение по управлению медицинскими территориальными подразделениями.

Ранее "Кавказский узел" писал, что 15 января взрыв и пожар произошли в мебельном цехе на улице Абая Кунанбаева в Бинагадинском районе Баку. Тела девяти погибших были найдены на месте взрыва, еще 24 человека получили травмы и ожоги. Вечером 16 января МЧС заявило, что поисково-спасательные работы завершены. 20 января в больнице умер Адиль Рустамов, он стал десятым погибшим в результате взрыва в мебельном цехе в Баку.

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