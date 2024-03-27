Еще 35 азербайджанских семей переселены в Физули

27 марта 2024, 08:23

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В Физули переселены из Баку еще 35 семей вынужденных переселенцев, и общее число вернувшихся горожан достигло 2379.

Как писал "Кавказский узел", к 18 марта в Физули вернулись 2245 человек (596 семей), покинувших город во время вооруженного конфликта в Карабахе.

Сегодня в Физули из Баку выехали еще 134 человека (35 семей), которые были временно расселены в общежитиях, санаториях, бывших пионерских лагерях, недостроенных постройках и административных зданиях в различных районах Азербайджана, сообщает АПА.

Таким образом, в Физули переселены уже 2379 человек (631 семья), информирует Trend.

Напомним, в июне 2023 года власти Азербайджана заявили, что в Физули будут переселены 800 семей после того, как в городе завершится строительство шести кварталов. До 2026 года планируется переселить 140 тысяч человек на перешедшие под контроль Баку территории Карабаха.

Опрошенные "Кавказским узлом" аналитики ранее обратили внимание на возможные проблемы при переселении жителей на территории Карабаха, перешедшие под контроль Баку. Людям недостаточно просто дать жилье, необходимо еще обеспечить функционирование инфраструктуры и создать рабочие места, заявили они.

Некоторые азербайджанские переселенцы указали на сложности возвращения в Карабах. По их словам, жители, переехавшие в Физули, получили от государства квартиры с кухонной мебелью, но работа пока есть не у всех. Люди ждут возвращения в родные места, однако пока вопросы собственности на территориях, перешедших под контроль Азербайджана, не урегулированы.

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