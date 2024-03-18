18 марта 2024, 09:18

34 азербайджанские семьи переселились в Физули

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Из Баку в Физули сегодня вернулись 34 семьи вынужденных переселенцев. Общее число вернувшихся в город жителей достигло 2245.

Как информировал "Кавказский узел", на 15 марта в Физули вернулись 2122 жителя, покинувших город во время вооруженного конфликта в Карабахе.

Сегодня из жилого комплекса "Гобу Парк 3" Гарадагского района Баку в Физули переселились 34 семьи, общим количеством 123 человека, передал Report.az.

Общее число вернувшихся в Физули беженцев достигло 2245 человек (596 семей), сказано в публикации.

Напомним, ранее азербайджанские аналитики заявили корреспонденту "Кавказского узла", что недостаточно просто дать жилье вернувшимся в свои города вынужденным переселенцам, необходимо еще создать рабочие места и обеспечить функционирование инфраструктуры. Аналитики также обратили внимание на возможные проблемы при переселении жителей.

Вернувшиеся в Физули переселенцы получили от государства квартиры с кухонной мебелью, но работа пока есть не у всех, отметил, в частности, обозреватель информационного агентства Turan Хафиз Бабалы.

"Кавказский узел" также писал, что в июне 2023 года власти Азербайджана сообщали, что в Физули будут переселены 800 семей после того, как в городе завершится строительство шести кварталов.

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Примечание:

"Власти Азербайджана провели парад в Карабахе", "Азербайджан отчитался о состоянии 16 арестованных карабахцев", "Вагиф Хачатрян приговорен к 15 годам заключения".

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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