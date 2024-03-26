Награды за поимку террористов украсили имидж "Ахмата"

26 марта 2024, 19:52

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Отчет о награждении бойцов "Ахмата" за задержание обвиняемых в совершении теракта в "Крокус Сити Холле" выглядит попыткой искусственно повысить значимость чеченского подразделения, указали опрошенные "Кавказским узлом" военные эксперты.

Как писал "Кавказский узел", вечером 22 марта вооруженные люди ворвались в концертный зал "Крокус Сити Холл" в подмосковном Красногорске и открыли стрельбу. ФСБ квалифицировала случившееся как теракт. В результате теракта погибли 139 человек, сообщил 25 марта Следком. 23 марта ФСБ отчиталась о задержании 11 подозреваемых в причастности к теракту. Четверо из них были задержаны в Брянской области при попытке скрыться в сторону границы с Украиной, у них были контакты на украинской стороне, сообщило ведомство. Владимир Путин выступил с обращением в связи с терактом и заявил, что на границе Украины было подготовлено "окно" для перехода тех, кто совершил теракт.

О награждении бойцов "Ахмата" отчитался глава Чечни Рамзан Кадыров 24 марта. "Наиболее отличившимся сотрудникам полка «Ахмат-Россия» МО РФ, задействованного в охране государственной границы в Брянской области, вручены 12 медалей «За отвагу» и 20 ведомственных наград Минобороны РФ", - написал Кадыров в своем Telegram-канале. Глава Чечни проинформировал, что "личный состав подразделения отличился в розыске и нейтрализации особо опасных террористов, устроивших чудовищный теракт в "Крокус Сити Холле", операция проводилась совместно с Центром специального назначения ФСБ". Кадыров не уточнил, сколько всего бойцов получили награды - 32 или некоторые из них получили по две награды. Как следует из видео, приложенного к публикации, не менее 20 бойцов стоят в лесу, большая часть из них с автоматами.

Полковник полиции в отставке Амир Колов считает, что сама операция по поимке террористов была наиграна, но всех, кто причастен решили наградить. "Это игра. Уже заранее знали, куда едут стрелявшие в "Крокусе". А тем кто ловил, дали наводку где ловить", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Вместе с тем, по словам полковника, происходит выделение полка "Ахмат", и в этом ряду стоит присвоение звания генерал-полковника Алибеку Делимханову.

"Очевидно, что "Ахмат" к чему -то готовят. Поэтому его искусственно подымают. Иногда какие-то шаги выглядят издевательски. Как, например, медали сыну Кадырова за избиение Журавеля. Тюремщиков наказали за то, что допустили это, а его наградили. Или присвоение высоких званий некоторым людям", - отметил Колов.

Сотрудники грозненского СИЗО, где сын главы Чечни Адам Кадыров избил обвиняемого в сожжении Корана Никиту Журавеля, были наказаны после проведенной проверки, следует из документа, опубликованного Telegram-каналом Baza. 25 сентября 2023 года Рамзан Кадыров опубликовал видеозапись, на которой его сын Адам избивает в СИЗО Никиту Журавеля. Глава Чечни похвалил сына за этот поступок. После этого Адам Кадыров получил звание Героя Чечни и высшие государственные награды Карачаево-Черкесии и Кабардино-Балкарии, а всего по меньшей мере девять государственных и общественных наград. Подробнее о деле Журавеля можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Избиение Никиты Журавеля: зачем кадыровцам понадобилось публиковать видео".

По его мнению, квалификацию бойцов "Ахмата" не ставят под сомнение, но случай 2021 года с марш-броском говорит об особых поблажках им.

"Уровень подготовки ахматовцев высокий. Они на самом деле выигрывали международные соревнования. Но определенные вещи, пользуясь вседозволенностью, они допускают. Типа проехать на машине, вместо того, что бежать дистанцию марш-броска И это может вести к тому, что они потеряют мотивацию в своей работе", - пояснил Колов.

В октябре 2021 года между сотрудниками Росгвардии во время марш-броска при сдаче нормативов на получение краповых беретов на Ставрополье произошел конфликт. Бойцы "Витязя" заявили, что силовики из Чечни получили краповые береты незаслуженно. Краповые береты, в отличие от воинских званий, обычно выдавались прозрачно и заслуженно, поэтому несправедливость вызвала резкую реакцию военных, указали эксперты. Подробности о скандале с чеченскими спецназовцами и о том, кто имеет право на ношение краповых беретов, можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Чечня: оскандалившиеся спецназовцы на испытаниях "краповых беретов". О специфике крапового берета как знака отличия и некоторых известных его обладателях рассказывается в материале "Кавказского узла" "От Ельцина до Кадырова: самые известные обладатели краповых беретов".

Подразделения "Ахмат" эффективны и имеют хороший опыт, в частности в прочесывании лесной местности, благодаря тренировкам и деятельности в Чечне, считает военный эксперт Александр Храмчихин. "Скорее всего они поэтому были выделены и награждены. Наряду с этим, наверное, решили наградить всех причастных к поимке террористов", - отметил он.

Он указал, что квалификация подразделений "Ахмат" не ставилась под сомнение даже из-за каких-то эксцессов. "История 2021 года не сыграла какой-то негативной роли. Хотя, чтобы знать детали, нужно быть внутри подразделения и всего процесса. Но, наблюдая извне, нет особых сомнений", - отметил Храмчихин.

Отметим, что до сообщения о задержании обвиняемых в совершении теракта в "Крокус Сити Холле", опубликованных 23 марта ни Рамзан Кадыров, ни командир "Ахмата" Апти Алаудинов в своих Telegram-каналах не упоминали о расположении чеченских силовиков в Брянской области.

Последнее местоположение бойцов "Ахмата", которое указывал в своем Telegram - участок госграницы недалеко от деревни Уды Харьковской области, об этом он сообщал 24 декабря 2023 года. 14 февраля Кадыров также сообщал, что бойцы "Ахмата" находятся в Белгородской области, не уточнив местоположения.

От деревни Хацунь Карачевского района Брянской области, недалеко от которой задержали участников нападения на "Крокус Сити Холл", как информировал с своем Telegram-канале 23 марта депутат Госдумы Александр Хинштейн, до границы у деревни Уды время в пути, по данным сервиса "Яндекс.Карты" превышает 5,5 часов. Расстояние по прямой составляет 325 километров, по самой короткой дороге - 420 километров.

Минобороны России также отчиталось о награждении военнослужащим группировки прикрытия Государственной границы Российской Федерации, отличившимся в ходе задержания террористов, участвовавших в нападении на «Крокус Сити Холл». Награды вручил заместитель командующего Ленинградским военным округом генерал-лейтенант Эседулла Абачев.

"Благодаря вашим активным действиям, умелым, слаженным действиям террористы были задержаны. Здесь показали мастерство, здесь показали слаженность. Молодцы", - говорит Абачев на видео, которое опубликовало 24 марта в своем Telegram-канале ТАСС. Лица бойцов, которых он наградил, показаны частично, однако на их форме нет нашивок "Ахмат", следует из видеозаписи.

Как следует из видеозаписей задержания обвиняемых в теракте в "Крокус Сити Холле", которые опубликованы в cети, в частности, в Telegram-канале "Поднять перископ", задержания проводились в частности в лесу. Один из задержанных, стоя на коленях на брошенной в грязи картонке, рассказал, что его нашли в сети и предложили деньги за теракт, вначале называлась сумма 500 тысяч рублей, затем - миллион. Лица силовиков на записи не видны.

"Кавказский узел" ведет обновляемую хронику террористических актов, совершенных на территории России с 1999 года. Новости по этой теме публикуются "Кавказским узлом" на тематической странице "Теракты в Москве и на Кавказе".

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