Три жителя Ингушетии обвинены в пособничестве террористам

21 марта 2024, 18:11

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Следствие предъявило обвинения в незаконном обороте оружия и пособничестве террористам троим жителям Ингушетии, они арестованы.

Как сообщал "Кавказский узел", 5 марта стало известно, что следственные органы Ингушетии возбудили в отношении трех человек уголовное дело о пособничестве участникам террористической организации и хранении оружия.

Обвинения в пособничестве террористам (часть 5 статьи 33, часть 2 статьи 205.5 Уголовного кодекса России), незаконном обороте взрывных устройств (часть 3 статьи 222.1 Уголовного кодекса России) и огнестрельного оружия (часть 3 статьи 222 Уголовного кодекса России) предъявлены трем жителям Ингушетии, сообщило сегодня управление Следкома России по Ингушетии.

По версии следствия, в ноябре 2023 года обвиняемые в возрасте 26-ти, 28-ми и 33-х лет по поручению находящегося в розыске за совершение преступлений террористического характера участника террористической организации, приобрели огнестрельное автоматическое оружие и боеприпасы и хранили его для последующей передачи участникам террористической организации. Суд по ходатайству следователя избрал в отношении обвиняемых меру пресечения в виде заключения под стражу, указано в сообщении ведомства.

3 марта в ходе контртеррористической операции (КТО) в Карабулаке силовики убили шестерых предполагаемых боевиков. 5 марта источники сообщили, что были убиты Амирхан Гуражев, Зелимхан Цуроев, Магомед Баркинхоев, Тагир Цуроев, Микаил Тутаев и Берс Чемурзиев. Официально о потерях среди силовиков не сообщалось, по данным "Коммерсанта" ходе контртеррористической операции в Карабулаке ранения получили пять сотрудников ФСБ.

Вечером 2 марта в одном из кварталов в центре Карабулака был введен режим контртеррористической операции. Национальный антитеррористический комитет (НАК) сообщил, что боевики при попытке задержания открыли стрельбу по силовикам, завязалась перестрелка, и жильцы ближайших домов были эвакуированы. 3 марта НАК заявил, что в перестрелке были убиты шесть боевиков "Исламского государства"*, трое из которых находились в федеральном розыске. "Кавказский узел" подготовил справку "Как проходила спецоперация в Карабулаке".

"Кавказский узел" в разделе "Северный Кавказ - статистика жертв" публикует информацию о жертвах вооруженного конфликта на Северном Кавказе, а также ведет хронику "Ингушетия. Хроника терактов, обстрелов и похищений".

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