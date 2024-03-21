21 марта 2024, 07:53

Военный из Армавира убит на Украине

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Сергей Душкин из Армавира убит в зоне военной операции. С начала спецоперации на Украине подтверждена гибель не менее 340 жителей Краснодарского края.

Как информировал "Кавказский узел", 18 марта стало известно, что на Украине убит Сергей Кульков из Тимашевского района. Он стал, по меньшей мере, 339-м жителем Краснодарского края, чья гибель в зоне военной операции была подтверждена официально.

"Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами.

Житель Армавира Сергей Душкин погиб в зоне военной операции, он посмертно награжден орденом Мужества, сообщила 19 марта администрация Армавирского техникума технологии и сервиса на его странице в соцсети "ВКонтакте". В сообщении уточняется, что Душкин являлся выпускником учебного заведения.

Таким образом, официально подтверждена гибель в военной операции не менее 340 жителей Краснодарского края.

Ни госнаграды, ни мемориальные доски погибшим в военной операции не гарантируют их семьям поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором собраны истории бойцов из других регионов, убитых в военной операции на Украине.

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен – вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсети X (бывший Twitter). Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Примечание:

"Два бойца из Краснодарского края погибли в военной операции", "Власти сообщили о гибели на Украине военного из Краснодарского края", "Пять военных из Краснодарского края убиты на Украине".

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
Форма мобильной связи
+49 157 72317856
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и Whatsapp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Лента новостей
НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

21 марта 2024, 08:49

21 марта 2024, 06:59

  • Приговор трем Свидетелям Иеговы* из Ахтубинска оставлен в силе

    Кассационный суд в Краснодаре оставил в силе приговор Астраханского областного суда, приговорившего Свидетелей Иеговы* из Ахтубинска Рината Кирамова, Сергея Королева и Сергея Косьяненко к семи годам заключения каждого, признав их виновными в экстремизме.

21 марта 2024, 06:08

21 марта 2024, 05:09

21 марта 2024, 04:10

  • Калиматов отчитался о новой партии помощи для палестинцев

    Ингушетия отправила еще 29 тонн продовольствия для нуждающихся жителей Палестины и планирует дальнейшие отправки гуманитарных грузов, заявил глава региона. Он напомнил, что республика принял у себя 129 вынужденных переселенцев из зоны боевых действий на Ближнем Востоке.

Темы дня

События дня

Заполните форму. Юристы "Команды 29" помогут вам получить ответ

Новости

Все новости

Персоналии

Еще

Блогеры

Все блоги

Справочник

Все справки

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Знаешь больше?
Не молчи!
SMS: +7(903)767-6060
Whatsapp, Telegram +49(157)72317856
Архив новостей
Аналитика

Все статьи