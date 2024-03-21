Военный из Армавира убит на Украине

21 марта 2024, 07:53

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Сергей Душкин из Армавира убит в зоне военной операции. С начала спецоперации на Украине подтверждена гибель не менее 340 жителей Краснодарского края.

Как информировал "Кавказский узел", 18 марта стало известно, что на Украине убит Сергей Кульков из Тимашевского района. Он стал, по меньшей мере, 339-м жителем Краснодарского края, чья гибель в зоне военной операции была подтверждена официально.

"Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами.

Житель Армавира Сергей Душкин погиб в зоне военной операции, он посмертно награжден орденом Мужества, сообщила 19 марта администрация Армавирского техникума технологии и сервиса на его странице в соцсети "ВКонтакте". В сообщении уточняется, что Душкин являлся выпускником учебного заведения.

Таким образом, официально подтверждена гибель в военной операции не менее 340 жителей Краснодарского края.

Ни госнаграды, ни мемориальные доски погибшим в военной операции не гарантируют их семьям поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором собраны истории бойцов из других регионов, убитых в военной операции на Украине.

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