18 марта 2024, 21:28

Боец из Краснодарского края убит на Украине

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Сергей Кульков убит в зоне боевых действий, сообщил глава Тимашевского района. С начала военной операции на Украине власти сообщили о как минимум 339 убитых на Украине военных из Краснодарского края.

"Кавказский узел" писал, что Евгений Нужнов из станицы Медведовской стал 338-м военным из Краснодарского края, о гибели которого  в зоне военной операции сообщили власти

Сергей Кульков погиб в военной операции на Украине, сообщил сегодня в своем Telegram-канале глава Тимашевского района Андрей Палий.

Таким образом, стало известно как минимум о 339 военных из Краснодарского края, убитых в ходе специальной военной операции.  "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами.

Ни госнаграды, ни мемориальные доски погибшим в военной операции не гарантируют их семьям поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором собраны истории бойцов из других регионов, убитых в военной операции на Украине.

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Примечание:

"Два бойца из Краснодарского края погибли в военной операции", "Власти сообщили о гибели на Украине военного из Краснодарского края", "Пять военных из Краснодарского края убиты на Украине".

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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