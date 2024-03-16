Военный с Кубани убит в зоне СВО

16 марта 2024, 09:29

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Евгений Нужнов из станицы Медведовской убит в зоне военной операции, сообщили власти. С начала спецоперации на Украине подтверждена гибель не менее 338 жителей Краснодарского края.

Как информировал "Кавказский узел", 12 марта стало известно, что на Украине погиб Алексей Савин из Ейского района. Он стал, по меньшей мере, 337-м жителем Кубани, чья гибель в военной операции была подтверждена официально.

"Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами.

Житель станицы Медведовской Евгений Нужнов погиб на Украине, сообщила 13 марта на своей странице в соцсети "ВКонтакте" администрация Медведовского сельского поселения.

Таким образом, официально подтверждена гибель в военной операции не менее 338 жителей Кубани.

Ни госнаграды, ни мемориальные доски погибшим в военной операции не гарантируют их семьям поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором собраны истории бойцов из других регионов, убитых в военной операции на Украине.

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