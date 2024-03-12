Боец из Ейского района убит на Украине

12 марта 2024, 19:02

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Алексей Савин убит в военной операции на Украине, сообщила сегодня администрация Ейского района. С начала военной операции на Украине там, по официальным данным, были убиты как минимум 337 военных из Краснодарского края.

Как писал "Кавказский узел", к 11 марта власти Краснодарского края сообщили о гибели на Украине как минимум 336 военных.

Алексей Савин родом из города Гаджиево в Мурманской области, в 2007 году семья переехала в Ейск. После окончания школы в 2016 году Алексей проходил обучение в институте водного транспорта в Ростове-на-Дону и получил квалификацию "техник-судомеханик", в 2020 году заключил контракт для прохождения службы на подводной лодке. В марте 2022 года Алексей добровольцем отправился в зону СВО, сообщила сегодня администрация Ейского района в своем Telegram-канале, отчитываясь об открытии мемориальной доски Савину.

Как указано в информации на мемориальной доске, фотография которой приложена к сообщению, он погиб 25 сентября 2022 года, ему было 22 года.

Таким образом, официально подтверждена гибель в военной операции не менее 337 бойцов с Кубани. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами.

Госнаграды, мемориальные доски и выступления на "Первом канале" не гарантируют семьям погибших поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором описаны истории погибших бойцов, в том числе с Кубани.

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