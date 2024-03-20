Защита указала на возможную причастность силовиков к финансированию Балабанова

20 марта 2024, 07:39

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Михаил Балабанов, обвиняемый в подготовке поджога военкомата в Невинномысске, сначала заплатил хозяйке арендуемой квартиры лишь три тысячи рублей, больше денег у него не было, рассказал адвокат Вячеслав Савин. Однако потом деньги у него откуда-то появились, и расплатился за аренду полностью. При том, что за Балабановым постоянно следили спецслужбы, источником денег могли быть именно силовики, считает адвокат.

Как писал "Кавказский узел", 31 января военный суд в Ростове-на-Дону начал рассматривать дело Михаила Балабанова, обвиняемого в подготовке к поджогу военкомата в Невинномысске. Подсудимый признает вину частично: он не отрицает совершения конкретных действий, но отказывается признавать их приготовлением к теракту, сообщил его адвокат. Защита требует обоснования квалификации дела по террористической статье и обратит особое внимание суда на свидетельства провокации со стороны силовиков, указал он. На заседании 27 февраля защита потребовала допросить квартирную хозяйку Балабанова.

Уроженец Казани Михаил Балабанов был задержан в Ставропольском крае в декабре 2022 года. Следствие считает, что он планировал поджог военкомата по заданию украинской разведки. Уголовное дело возбуждено по статье о подготовке к теракту. В июле 2023 года адвокат Балабанова сообщил, что на первых допросах подсудимый признал вину в подготовке поджога. 7 декабря суд продлил срок ареста Балабанова до 23 мая.

На прошедшем 19 марта заседании по делу Михаила Балабанова в Южном окружном военном суде в Ростове-на-Дону закончилось представление доказательств обвинения, рассказал корреспонденту «Кавказского узла» адвокат Вячеслав Савин.

По его словам, была допрошена хозяйка квартиры в Невиномысске, которую снимал Балабанов. «Ее показания были важны, поскольку она рассказывала о том, как Михаил с ней рассчитывался. Он говорил на стадии следствия, что его снабжали деньгами. И мы считаем, что это делали сотрудники [спецслужб], которые постоянно были рядом», - заявил Савин.

Адвокат рассказал, что первоначально Балабанов перевел квартирной хозяйке в качестве аванса, еще будучи в Казани, три тысячи рублей и других денег у него не было. «После приезда он вручил ей оставшиеся 10 000 рублей. На момент приезда у него денег не было, потом вдруг появились. И на квартиру, и на покупку предметов для приготовления к поджогу. Почему я говорю, что их передали сотрудники [спецслужб]? В суде были представлены диски с записями съемок видеонаблюдения за Михаилом, начиная с его приезда в Невинномысск. Причем эти наблюдения велись почти постоянно и они знали, где он живет. А поскольку деньги были переданы ему в Невинномысске, остается два варианта - либо сотрудники [спецслужб] были настолько безалаберными, что, несмотря на свое тщательное наблюдение, просмотрели встречу моего подзащитного с представителем украинских спецслужб, либо эти деньги передавали сами сотрудники», - подчеркнул адвокат.

Сторона обвинения, по словам Савина, представила несколько документов, в основном данных о переводах на карту Балабанова. «Мы здесь тоже сделали акцент на том, что никаких крупных переводов на карту не поступало, что означает, что он получал деньги для расплаты наличными», - подчеркнул адвокат.

Кроме того, по его словам, оглашались договора о взаимодействии и сотрудничестве России с ДНР и ЛНР и обращения президента России Владимира Путина от 22 и 24 февраля 2022 года, поскольку следствие решило, что они важны для этого уголовного дела.

Следующее заседание по делу Балабанова состоится 3 апреля. «Там мы перейдем к представлению доказательств со стороны защиты. В том числе обратим внимание на некоторые места в документах, представленных стороной обвинения, которые являются важными для нас», - отметил адвокат.

Он также рассказал, что накануне заседания встречался с Балабановым в СИЗО. «Встреча была один на один в спокойной обстановке. Никаких жалоб на давление или какие-то притеснения с его стороны не было» - отметил Савин.

Адвокат также подчеркнул, что на заседании 19 марта впервые после начала процесса появился представитель СМИ.

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