19 марта 2024, 06:26

Два жителя Дагестана заочно арестованы за госизмену

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Суд в Дагестане заочно арестовал двух местных жителей, которые, по версии следствия, выехали на территорию Украины и примкнули в военным формированиям, воюющим против российской армии.

Согласно материалам дела, два жителя Дагестана покинули территорию России в 2012 и 2017 годах соответственно и перебрались на Украину. В феврале 2023 года они примкнули к добровольческим вооруженным формированиям Украины и воюют против вооруженных сил России в зоне СВО.

18 марта Советский суд Махачкалы заочно арестовал двух жителей Дагестана. В случае экстрадиции в Россию они будут заключены под стражу на два месяца. Ранее они были объявлены в розыск. Оба обвинены по статье 275 УК РФ "Государственная измена" (предусматривает вплоть до пожизненного заключения, – Прим. "Кавказского узла"), привел 18 марта "Интерфакс" слова руководителя пресс-службы Верховного суда Дагестана Заремы Мамаевой.

Комментариев от представителей обвиняемых не поступало.

"Кавказский узел" также писал, что 22 ноября 2023 года стало известно, что силовики объявили в розыск бывшего главного тренера сборной Дагестана по кикбоксингу Ахмеда Ахмедова. Его подозревают в участии в боевых действиях на стороне вооруженных сил Украины.

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Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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