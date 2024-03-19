Силовики. Фото: пресс-служба МВД РФ.

19 марта 2024, 01:45

За неделю с 11 по 17 марта жертв конфликта на Северном Кавказе не зафиксировано

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

За неделю с 11 по 17 марта 2024 года в ходе продолжающегося вооруженного конфликта на Северном Кавказе сведений о погибших и раненых не поступало. Таковы итоги подсчетов "Кавказского узла", основанных на собственных материалах и информации из других открытых источников.

Судебная хроника

Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил жителя Малгобека Хаважа Дербичева к 15,5 года колонии, признав его виновным в пособничестве организации финансирования терроризма. По версии следствия, Дербичев предоставил своему другу Ильясу Картоеву банковские карты на свое имя. Часть денег (13,4 миллиона рублей из собранных 29,9 миллиона рублей), была направлена на финансирование запрещенной в России террористической организации. Следователи сочли, что Дербичев получал от Картоева деньги за пользование картами и знал о том, что часть средств направлялась на финансирование терроризма.

"Кавказский узел" публикует месячную, квартальную и годовую статистику жертв вооруженного конфликта в регионах СКФО в разделе "Северный Кавказ - статистика жертв".

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Примечание:

"Неделя с 4 по 10 марта прошла без жертв вооруженного конфликта на Северном Кавказе", "С 26 февраля по 3 марта в вооруженном конфликте на Северном Кавказе убиты шесть человек", "Неделя с 19 по 25 февраля прошла без жертв вооруженного конфликта на Северном Кавказе".

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

19 марта 2024, 00:58

18 марта 2024, 23:59

18 марта 2024, 23:04

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18 марта 2024, 21:28

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