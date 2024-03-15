Южный Окружной Военный суд. Фото: Константина Волгина для "Кавказского узла"

15 марта 2024, 10:29

Житель Малгобека осужден по делу о финансировании ИГ*

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Военный суд приговорил жителя Малгобека Хаважа Дербичева к длительному сроку в колонии, признав его пособником организации финансирования террористической организации.

Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил жителя Малгобека Хаважа Дербичева к 15,5 года колонии, признав его виновным в пособничестве организации финансирования терроризма, сообщило вечером 14 марта издание "Фортанга".

По версии следствия, Хаваж Дербичев предоставил своему другу Ильясу Картоеву банковские карты на своё имя. Часть денег (13,4 миллиона рублей из собранных 29,9 миллиона рублей), была направлена на финансирование запрещенной в России террористической организации «Исламское государство».

Следователи сочли, что Дербичев получал от Картоева деньги за пользование картами и знал о том, что часть средств направлялась на финансирование ИГ*.

В свою очередь адвокат Дербичева сообщил изданию, что его подзащитный не знал о намерениях Картоева. "Прямых доказательств совершения им умышленного преступления в уголовном деле нет", - сказал адвокат.

Отец Хаважа Дербичева в сентябре 2023 года также заявил изданию о невиновности сына. По его словам, Хаваж стал жертвой обмана и не получал деньги за предоставленные им банковские карты, говорится в публикации.

Хаваж Дербичев был обвинен по части 5 статьи 33, части 4 статьи 205.1 УК РФ (пособничество в организации финансирования терроризма), указано в карточке дела на сайте суда. Дело поступило в суд 11 августа 2023 года, обвинительный приговор вынесен 6 марта, говорится в карточке дела. Текст приговора, по состоянию на 10.25 мск 15 марта, в карточке дела не опубликован.

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* террористическая организация, запрещенная в России судом.

** деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Примечание:

"Родные жителя Ингушетии попросили его сдаться силовикам", "Источники сообщили о задержании пособника террористов в Ингушетии", "Перестрелка в Ингушетии с силовиками стала вторым вооруженным инцидентом за 20 дней".

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

15 марта 2024, 11:40

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