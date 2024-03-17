Урна для голосования на одном из избирательных участков Ножай-Юртовского района Чечни. Кадр из видео https://vk.com/wall-42535075_125732

17 марта 2024, 05:42

Явка избирателей в Чечне составила 90%

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

По итогам второго дня голосования на выборах президента России явка избирателей в Чечне составила 90,78%, сообщил Избирком республики. Это самый высокий показатель среди регионов юга России и республик Северного Кавказа.

Как информировал "Кавказский узел", 2 марта глава Чечни Рамзан Кадыров пообещал, что в республике на выборах президента будет "невероятно высокая явка". По итогам первого дня голосования явка избирателей в Чечне составила 55,63%.

По итогам второго дня выборов президента в Чечне в голосовании приняли участие 741 575 избирателей, сообщила избирательная комиссия республики. "По итогам второго дня голосования явка избирателей на территории Чеченской Республики составила 90,78%", – привел сегодня ночью ТАСС сообщение Избиркома Чечни.

От избирателей и наблюдателей обращений и жалоб не поступало, голосование проходило в спокойной обстановке, добавила комиссия.

В Северной Осетии по итогам второго дня голосования явка избирателей составила 82,2%, в Дагестане – 65,12%, в Карачаево-Черкесии – 65,6%, в Ставропольском крае – 62,21%, в Ингушетии – 59,56%, передал вечером 16 марта "Интерфакс" со ссылкой на Избиркомы республик.

В Астраханской области по итогам второго избирательного дня явка составила 65,48%, в Адыгее – 63,35%, в Волгоградской области – 62,11%, в Ростовской области – 61,5%, в Калмыкии – 60,95%, а в Краснодарском крае – 61,86%, сказано в сообщении.

Материалы о выдвижении кандидатов и голосовании на выборах президента России в 2024 году "Кавказский узел" размещает на тематической странице "5-е выборы Путина".

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Примечание:

"Силовики пришли с обысками к сторонникам Надеждина на Ставрополье", "Активистка из Прохладного получила предостережение от полиции перед выборами", "Беженцы из Палестины смогут проголосовать на выборах президента в Чечне".

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

17 марта 2024, 04:48

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