17 марта 2024, 05:42

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

По итогам второго дня голосования на выборах президента России явка избирателей в Чечне составила 90,78%, сообщил Избирком республики. Это самый высокий показатель среди регионов юга России и республик Северного Кавказа.

Как информировал "Кавказский узел", 2 марта глава Чечни Рамзан Кадыров пообещал, что в республике на выборах президента будет "невероятно высокая явка". По итогам первого дня голосования явка избирателей в Чечне составила 55,63%.

По итогам второго дня выборов президента в Чечне в голосовании приняли участие 741 575 избирателей, сообщила избирательная комиссия республики. "По итогам второго дня голосования явка избирателей на территории Чеченской Республики составила 90,78%", – привел сегодня ночью ТАСС сообщение Избиркома Чечни.

От избирателей и наблюдателей обращений и жалоб не поступало, голосование проходило в спокойной обстановке, добавила комиссия.

В Северной Осетии по итогам второго дня голосования явка избирателей составила 82,2%, в Дагестане – 65,12%, в Карачаево-Черкесии – 65,6%, в Ставропольском крае – 62,21%, в Ингушетии – 59,56%, передал вечером 16 марта "Интерфакс" со ссылкой на Избиркомы республик.

В Астраханской области по итогам второго избирательного дня явка составила 65,48%, в Адыгее – 63,35%, в Волгоградской области – 62,11%, в Ростовской области – 61,5%, в Калмыкии – 60,95%, а в Краснодарском крае – 61,86%, сказано в сообщении.

Материалы о выдвижении кандидатов и голосовании на выборах президента России в 2024 году "Кавказский узел" размещает на тематической странице "5-е выборы Путина".

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен – вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсети X (бывший Twitter). Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.