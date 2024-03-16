Карабахские активисты подняли вопрос о возвращении беженцев на родину

16 марта 2024, 11:18

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Ереван должен поднять на международном уровене вопрос о возвращении карабахских беженцев на родину, а также потребовать от международного сообщества гарантий безопасности для них, отметили 11 карабахских и армянских политических партий в совместном обращении к властям Армении.

Как информировал "Кавказский узел", 13 марта активисты оппозиционного движения "Миасин" ("Вместе") провели в Ереване акцию протеста с требованием отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна. Активисты обосновали свои требования тем, что Пашинян допустил территориальные уступки и переход Нагорного Карабаха под контроль Азербайджана.

С 1 января 2024 года Нагорно-Карабахская республика прекратила свое существование в соответствии с указом ее последнего президента Самвела Шахраманяна.

Карабахские политические партии, а также политические партии Армении выступили с совместным заявлением, в котором потребовали от властей Армении добиваться того, чтобы беженцам из Карабаха было позволено вернуться на родину. Заявление распространено 15 марта – спустя два дня после того, как активисты 13 марта провели митинг в Ереване с требованием об отставке Никола Пашиняна.

"К нам присоединились политические силы Армении и Нагорного Карабаха, что привлечет больше народа, а цели, поставленные в ходе митинга, будут достигнуты", – сказал корреспонденту "Кавказского узла" активист оппозиционного движения "Миасин" Аида Аванесян.

Ситуацию необходимо срочно менять, поскольку в ином случае Нагорный Карабах будет окончательно утрачен, считает она. "И есть большой риск потери Армении", – сказала активистка.

Заявление подписали фракция "Свободная Родина", Арцахская структура АРФД, Партия справедливости Арцаха, Демократическая партия Арцаха, альянс "Армения", блок "Честь имею", партия "Национальная безопасность", демократическая партия Армении, Республиканская партия Армении, гражданская инициатива "Айакве" и движение "Миасин".

"Действующие власти Армении несут историческую ответственность и обязаны приложить дипломатические усилия для предотвращения угрозы полной изоляции и потери субъектности нашего государства в регионе. Для этого первым и неизбежным условием является наличие четкой позиции и проявление принципиального поведения в переговорном процессе", – сказано в заявлении, перевод текста которого выполнил корреспондент "Кавказского узла".

Авторы обращения потребовали от властей Армении включить во внешнеполитическую повестку дня и сделать предметом обязательного обсуждения в рамках переговорного процесса требование жителей Нагорного Карабаха представить им право на возвращение на родину, а также предоставить им гарантии безопасности.

Напомним, 19-20 сентября 2023 года Азербайджан провел военную операцию в Нагорном Карабахе, после чего более 100 тысяч карабахцев были вынуждены переехать в Армению.

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