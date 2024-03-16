Полиция вызвана на избирательный участок в Краснодаре из-за вскрытия сейфа с бюллетенями

16 марта 2024, 10:24

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В Краснодаре сейф с сейф-пакетами для бюллетеней оказался вскрыт на одном из участков для голосования. После этого была вызвана полиция, рассказал наблюдатель. Его коллеги сообщили о нарушениях на других местных избирательных участках.

Как информировал "Кавказский узел", в России с 15 по 17 марта проходит голосование на выборах президента. В первый день голосования в Краснодаре некоторые наблюдатели столкнулись с давлением, которое оказывалось на них через семью или работодателя, в связи с чем они были вынуждены сократить время пребывания на избирательных участках.

Материалы о выдвижении кандидатов и голосовании на выборах президента России в 2024 году "Кавказский узел" размещает на тематической странице "5-е выборы Путина".

По словам одного из избирателей, в Краснодаре на участке №2055 (лицей 90 ЮМР) сегодня утром наблюдателем были обнаружены признаки вскрытия сейфа с сейф-пакетами для бюллетеней. На место была вызвана полиция.

Автор сообщил о происшествии в "Карте нарушений на выборах", которую ведет движение "Голос"*. В сообщении уточнятся, что инцидент произошел сегодня утром, до начала голосования.

Видео о вскрытии сейфа с бюллетенями сегодня опубликовал неофициальный телеграм-канал о деятельности избирательных комиссий Кубани "КубИзбирком". На кадрах ролика наблюдатель пояснил, что пломба на сейфе отличается от той, которая была вчера. "Фотографии отличаются – от того, что было вчера и того, что есть сегодня", – сказал он.

На УИК №2337 в Краснодаре председатель и члены комиссии отказались наблюдателям показать книги со списками избирателей и запретили им вести видео- и фотосъемку. Кроме того, по словам одного из наблюдателей, угрожали написать жалобу за то, что наблюдатели снимали членов комиссии. "Мы подавали уведомление о съемке. Общались на повышенных тонах, назвали нас преступниками. Отказывались принимать жалобу", – сообщил один из наблюдателей в "Карте нарушений на выборах".

На УИК№2336 в Краснодаре после распечатки контрольных данных о ходе голосования члены комиссии отказались выдать наблюдателю копию контрольных данных. По его словам, они сослались на то, что на обучении им сказали выдавать только копию итогового протокола голосования. "Жалобу принять отказались, аргументируя это окончанием своего рабочего дня", – указал наблюдатель.

На 10.20 мск на сайте Избиркома Краснодара, а также на сайте управления МВД по Краснодарскому краю нет комментариев относительно жалобы избирателей и наблюдателей на нарушения в ходе выборов.

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