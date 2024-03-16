Новость о задержании сочинки за порчу бюллетеней вызвала недоумение членов избиркомов

16 марта 2024, 02:55

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Новость о жительнице Сочи, которая вылила красящее вещество в урну с бюллетенями, быстро распространилась по городу, однако так и не удалось выяснить, на каком участке произошел инцидент, сообщили "Кавказскому узлу" члены участковых избирательных комиссий.

Как писал "Кавказский узел", с 15 по 17 марта в России проходит голосование на выборах президента. Вечером 15 марта стало известно, что на избирательном участке в Сочи местная жительница вылила красящее вещество в урну с бюллетенями, она задержана по делу о препятствовании осуществлению избирательных прав.

Материалы о выдвижении кандидатов и голосовании на выборах президента России в 2024 году "Кавказский узел" размещает на тематической странице "5-е выборы Путина".

15 марта в Сочи началось голосование на выборах президента Российской Федерации. "На территории Сочи для голосования на восьмых выборах президента РФ открыты 246 избирательных участков. На каждом из них в течение всего периода голосования находятся не только члены избирательной комиссии, но и наблюдатели. Наблюдатели назначены зарегистрированными кандидатами, партиями, выдвинувшими своих кандидатов, также на участках находятся наблюдатели от Общественной палаты РФ и Общественной палаты Краснодарского края", - сообщили корреспонденту "Кавказского узла" в пресс-службе мэрии Сочи.

По данным представителя пресс-службы, который сослался на данные председателя ТИК "Приморская" города Сочи Валентину Ткачеву, "на территории Сочи действуют в дни голосования около двух тысяч наблюдателей".

В чатах УИКов прокомментировали информацию о задержании девушки, которая залила красящим веществом урну с бюллетенями. "Нас с утра стали "бомбардировать" сообщениями о хулиганских выходках то в Москве, то в Саратове, то в Санкт-Петербурге. Потом дело дошло и до Сочи. Даже прислали видео якобы из Сочи. Мы все, наблюдатели, стали гадать, на каком УИКе произошло это ЧП, как зовут девушку. Пробовали звонить даже в ТИК "Приморская", но там нам сказали, что "слышали об этом", но никакой конкретики не дали. Хотя это странно. Если такое ЧП, то должны его разбирать на собрании ТИКа. Мы даже пытались звонить в полицию, так как там говорится в сообщении, что полиция задержала эту девушку, но там нам сказали тоже, что "слышали", но никакой конкретики", - рассказала корреспонденту "Кавказского узла" одна из участниц такого чата, наблюдатель от партии КПРФ Татьяна. По ее мнению, подобные действия - это чей-то заказ.

Член УИК от КПРФ Мария также заявила корреспонденту "Кавказского узла", что об инциденте все действительно слышали, но понять, когда и где он произошел так пока и не смогли. "Причем хочу заметить, что ведь это не только в Сочи, а почти по всем городам России говорят про залитые краской урны, то их поджоги, и при этом запускается несколько видео явно постановочные. На одном из них девушка льет в урну какие-то чернила, и к ней спокойно подходят тут же стоящие рядом полицейские и ласково под руки ее куда-то ведут. Потом сценка с пожаром. Не видно, кто поджигает, а только как тушат пожар. Значит, над этим кто-то работает не только на уровне Сочи, а на уровне страны", - заявила она корреспонденту "Кавказского узла".

Корреспондент связалась с членом ТИК "Приморская" с правом решающего голоса от партии КПРФ Анатолием Лебединским и спросила его про инцидент с девушкой. "Да, я слышал. Где это произошло? Может, в УИКе на улице Вишневой, а может, в УИКе на Макаренко… А может, и в другом месте… Это я вам сказать не могу. Этот случай мы не обсуждали. А что обсуждать? Произошло и произошло. Пусть полиция разбирается с хулиганами", - сказал он.

Член Совета по правам человека, председатель ассоциации "Независимый общественный мониторинг" Александр Брод, комментируя инциденты на избирательных участках, сообщил о том, что в Краснодарском крае такой инцидент был зафиксирован на участке 09-02, пишут "Ведомости".

Однако на сайте Избирательной комиссии Краснодарского края указывается, что участковая избирательная комиссия 0902 находится в Геленджике.

Новость об инциденте была опубликована во многих кубанских телеграм-каналах. "Уголовная статья о воспрепятствовании волеизъявлению граждан, от 2 до 5 лет. Или госизмена, если докажут, что действовала по указанию врагов России. Еще больше", - прокомментировал действия девушки анонимный пользователь телеграм-канала Kub Mash под ником "доброжелатель".

"Пять лет пусть убирают берег моря эти <...> , все, кто это сотворяет, браслет на ноги и вперёд, с какого <...> мы их будем кормить на наши налоги в тюрьме", - предложила Марина.

"Дайте угадаю. Потом она это сфотографировала и отправила своим кураторам с Украины", - предположил PyXiion.

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