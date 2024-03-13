Жители Прохладного добились благоустройства улиц

13 марта 2024, 08:30

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Уличные светильники установлены на двух улицах Прохладного после того, как горожане пожаловались властям на неудобства от неосвещенных дорог.

Как писал "Кавказский узел", Центр управления регионом (ЦУР) Кабардино-Балкарии обрабатывает обращения местных жителей, поступающие из соцсетей, через специализированную систему "Инцидент менеджмент". В 2023 году более 30 тысяч обращений поступило от жителей республики, в основном они жаловались на работу структур ЖКХ, соцзащиты и состояние дорог, а больше всего жалоб поступило из Нальчика и Прохладного, отчиталось 3 января ведомство.

Жители Прохладного пожаловались в соцсетях на отсутствие уличного освещения на улицах Боронтова и Кавказской, сообщил вечером 12 марта в своем телеграм-канале ЦУР Кабардино-Балкарии.

"Очень темная улица Боронтова. Дети идут в темноте вечером домой", – приводится в публикации одна из жалоб. Когда и в каких соцсетях были размещены обращения, ведомство не указало.

Сотрудники ЦУР направили обращения в администрацию города. "Специалисты городских электрических сетей произвели работы по установке более 40 светодиодных светильников. Освещение на указанных участках восстановлено в полном объеме", - отмечается в сообщении.

Напомним, на аналогичные проблемы жаловались жители и других населенных пунктов республики. Так, 30 января ЦУР сообщил, что в Нальчике после жалоб горожан восстановлено освещение на улице Лермонтова.

В селе Белая Речка в январе было восстановлено уличное освещение после того, как жители пожаловались на его отсутствие.

В октябре 2022 года жители Нальчика заявили, что ученики одной из школ вынуждены добираться до нее по грязной и неосвещенной дороге на улице Тарчокова. Родители школьников тогда призвали сделать дорогу удобной и безопасной для детей.

Ранее, в 2019 году, нальчане пожаловались, что улицы в микрорайонах "Вольный аул" и "Александровка" плохо освещаются. Подрядчик мэрии объяснил проблемы с освещением в пригородных районах недостатком средств в городском бюджете. До половины ДТП в ночное время происходит из-за плохого освещения улиц, отметил глава "Федерации автовладельцев России" Сергей Канаев.

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