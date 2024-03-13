13 марта 2024, 06:41

Героини ролика с поцелуем оштрафованы в Краснодаре

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Две жительницы Краснодара оштрафованы на 50 тысяч рублей каждая из-за ролика, где они поцеловались в кафе.

Как писал "Кавказский узел", 6 февраля стало известно, что краснодарская блогерша с подругой сняли ролик, где одна делает другой предложение, после чего они страстно целуются. На обеих составлены протоколы за пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений. Девушки извинились и заявили, что не ставили перед собой целью пропагандировать ЛГБТ*. По мнению юристов, девушки извинились с целью снизить негативные последствия.

24-летняя блогерша и ее 19-летняя подруга оштрафованы в Краснодаре за ролик с поцелуем. Такое решение вынес мировой судья судебного участка №48 Прикубанского внутригородского округа города Краснодара, пишет 12 марта объединенная пресс-служба судов Краснодарского края в своем телеграм-канале.

Девушки привлечены к ответственности по части 1 статьи 6.21 КоАП РФ (пропаганда нетрадиционных ценностей) и оштрафованы на 50 тысяч рублей каждая. На судебное заседание они не пришли.

Комментариями девушек по поводу ситуации "Кавказский узел" не располагает.

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* ЛГБТ-движение признано экстремистским.

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Примечание:

"Мэрия Краснодара рекомендовала не проводить мероприятий к Хэллоуину", "Кадыров не удовлетворился извинениями участников "голой вечеринки", "Пользователи Telegram сочли излишними извинения за шуточное видео в Дагестане".

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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