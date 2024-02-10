Юристы сочли извинения кубанских девушек за поцелуй попыткой снизить негатив

10 февраля 2024, 05:57

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Две девушки из Краснодара, в отношении которых были составлены административные протоколы за пропаганду ЛГБТ* после видеоролика с поцелуем, извинились, пытаясь снизить негативные последствия, отметили опрошенные "Кавказским узлом" юристы.

Как писал "Кавказский узел", 6 февраля стало известно, что краснодарская блогерша с подругой сняли ролик, где одна делает другой предложение, после чего они страстно целуются. На обеих составлены протоколы за пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений. Девушки извинились и заявили, что не ставили перед собой целью пропагандировать ЛГБТ*.

Юристы 9 февраля прокомментировали корреспонденту "Кавказского узла" ситуацию с двумя краснодарскими девушками, на которых составили протокол за пропаганду ЛГБТ* из-за постановочного видеоролика с предложением и поцелуем.

По словам юриста Кризисной группы "СК SOS"**, люди извиняются, «потому что сложилась такая порочная практика: заставлять людей извиняться после каких-либо проступков, особенно если они стали публичными».

«Сложно сказать, помогут ли человеку такие извинения. Нет прямой зависимости, никто не может гарантировать, что если человек извинился, его не привлекут к ответственности. Суд может рассмотреть эти извинения и принять их во внимание, но это исключительно на усмотрение суда. Но тут также нужно учитывать, что сейчас, видимо, спустили какую-то команду сверху - наказывать такие проступки максимально жестко», - подчеркнул он. При этом, по его мнению, вряд ли административные протоколы могут переквалифицировать в уголовные дела.

Юрист организации «Выход»** Ксения Михайлова также считает, что административные дела не могут переквалифицировать в уголовные, однако, по ее мнению, сама их обоснованность «вызывает огромные сомнения». «Извинения в данном случае могут в теории уменьшить размер штрафа, но люди извиняются скорее из страха внеправового преследования», - отметила она.

Комментариями девушек по поводу ситуации "Кавказский узел" не располагает.

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* ЛГБТ-движение признано экстремистским.



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