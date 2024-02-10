10 февраля 2024, 05:57

Юристы сочли извинения кубанских девушек за поцелуй попыткой снизить негатив

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Две девушки из Краснодара, в отношении которых были составлены административные протоколы за пропаганду ЛГБТ* после видеоролика с поцелуем, извинились, пытаясь снизить негативные последствия, отметили опрошенные "Кавказским узлом" юристы.

Как писал "Кавказский узел", 6 февраля стало известно, что краснодарская блогерша с подругой сняли ролик, где одна делает другой предложение, после чего они страстно целуются. На обеих составлены протоколы за пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений. Девушки извинились и заявили, что не ставили перед собой целью пропагандировать ЛГБТ*.

Юристы 9 февраля прокомментировали корреспонденту "Кавказского узла" ситуацию с двумя краснодарскими девушками, на которых составили протокол за пропаганду ЛГБТ* из-за постановочного видеоролика с предложением и поцелуем.

По словам юриста Кризисной группы "СК SOS"**, люди извиняются, «потому что сложилась такая порочная практика: заставлять людей извиняться после каких-либо проступков, особенно если они стали публичными».

«Сложно сказать, помогут ли человеку такие извинения. Нет прямой зависимости, никто не может гарантировать, что если человек извинился, его не привлекут к ответственности. Суд может рассмотреть эти извинения и принять их во внимание, но это исключительно на усмотрение суда. Но тут также нужно учитывать, что сейчас, видимо, спустили какую-то команду сверху - наказывать такие проступки максимально жестко», - подчеркнул он. При этом, по его мнению, вряд ли административные протоколы могут переквалифицировать в уголовные дела.

Юрист организации «Выход»** Ксения Михайлова также считает, что административные дела не могут переквалифицировать в уголовные, однако, по ее мнению, сама их обоснованность «вызывает огромные сомнения». «Извинения в данном случае могут в теории уменьшить размер штрафа, но люди извиняются скорее из страха внеправового преследования», - отметила она.

Комментариями девушек по поводу ситуации "Кавказский узел" не располагает.

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* ЛГБТ-движение признано экстремистским.

** внесены Минюстом в реестр иноагентов.

*** деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Примечание:

"Мэрия Краснодара рекомендовала не проводить мероприятий к Хэллоуину", "Кадыров не удовлетворился извинениями участников "голой вечеринки", "Пользователи Telegram сочли излишними извинения за шуточное видео в Дагестане".

Автор: Александр Степанов источник: корреспондент "Кавказского узла"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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