Две жительницы Краснодара извинились за видеоролик с поцелуем

07 февраля 2024, 06:14

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Краснодарская блогерша с подругой сняли ролик, где одна делает другой предложение, после чего они страстно целуются. На обеих составлены протоколы за пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений. Девушки извинились и заявили, что не ставили перед собой целью пропагандировать ЛГБТ*.

На двух жительница Краснодара составлены административные протоколы за пропаганду ЛГБТ*.

Поводом стал видеоролик, на котором одна девушка делает другой предложение и они страстно целуются. Ролик был снят в местной пиццерии. Девушки сидят за столом, одна из них предлагает другой закрыть глаза. После этого первая девушка берет руку второй и надевает ей кольцо на палец со словам, что хочет с ней встречаться. Вторая также надевает кольцо на палец первой девушки, после чего они целуются. Ролик опубликован 6 февраля, в частности, в телеграм-канале "Краснодар - Телетайп", где утверждается, что одна из девушек - блогер-стотысячница.

На 24-летнюю девушку-героиню ролика составлены два административных протокола - по части 1 и 3 статьи 6.21 КоАП РФ (пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений и/или предпочтений, смены пола), ей грозит штраф до 100 и 200 тысяч рублей соответственно, говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале МВД по Краснодарскому краю.

Второй девушке 19 лет также выписан административный протокол по части 1 статьи 6.21 КоАП РФ.

Обе девушки извинились за ролик. Одна из них сказала, что не поддерживает ЛГБТ* и "против этой темы". "Мы не ожидали вообще, что такое произойдет. Мы мимо вообще, поэтому извиняемся", - сказала она. На вопрос, в чем цель съемки ролика, она ответила: "Хайп".

Вторая девушка, отвечая на вопрос о том, думали ли они, что их поцелуй на видео может повредить психике подростков, сказала, что она не думала об этом. "Это все шутка. Я очень раскаиваюсь, очень извиняюсь", - сказала она.

"Кавказский узел" также сообщал, что публикация видео со старшеклассником из станицы Динская, танцующим в костюме Снегурочки, вызвала недовольство нескольких жителей района, пожаловавшихся властям на пропаганду ЛГБТ* в новогоднем представлении.

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* ЛГБТ-движение признано экстремистским.

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