Онкобольные добились встречи с новым главой Минздрава Грузии

13 марта 2024, 03:35

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Новый министр здравоохранения Михаил Сарджвеладзе встретился с участниками акции протеста, которые требовали увеличить финансирование медпомощи для онкобольных.

Как писал "Кавказский узел", онкобольные и их родные провели четыре митинга с требованием решить их проблемы. На последнем митинге они потребовали встречи с премьер-министром Ираклием Кобахидзе.

Онкобольные и их родственники провели 12 марта очередную акцию перед зданием министерства здравоохранения. Акция продлилась недолго, потому что новый министр здравоохранения Грузии Михаил Сарджвеладзе пригласил участников акции на беседу. Встреча с министром здравоохранения длилась несколько часов.

После встречи основатель организации "Союз за жизнь" Гванца Апхадзе рассказала о ее ходе журналистами "Формулы". "Мы перечислили все – лимит, диагноз, вопрос нехватки лекарств. Они зафиксировали наши проблемы. Министр пообещал провести расследование по этому вопросу в течение 10 дней и свяжется с нами", - рассказала Апхадзе.

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