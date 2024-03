В Таганроге объявлена воздушная тревога

12 марта 2024, 12:23

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

На Таганрог совершена атака беспилотников, в связи с чем жителям необходимо проследовать в укрытия, сообщил сегодня мэр города Андрей Фатеев. Горожане пожаловались в Telegram на плохую систему оповещения о ЧС.

Об атаке беспилотников глава Таганрога Андрей Фатеев сообщил сегодня в своем телеграм-канале.

"ГОЧС Таганрог: Атака БПЛА. По возможности спуститесь на нижние этажи, в подвал. Найдите место без окон, сядьте на пол", – написал он.

Этот пост в телеграм-канале главы Таганрога, на который подписаны 3287 пользователей, на 12.20 мск набрал около 3,2 тысячи просмотров и 15 комментариев.

"Сирены не было. В подвал спуститься не можем, дверь закрыта на замок", – пожаловалась Ольга Агеева.

"С опозданием вы пишите", – отметила Настя.

"Сирена на Дзержинке была слышна. Это фейк?" – спросила Мария.

"Честно, сирена так себе, еле слышно было", – отметила Алла.

"Не слышно сирену в центре с закрытыми окнами и даже с открытыми на шумных улицах. В центре ее вообще не включают? Звук очень далеко? Или это по районам как-то воспринимать надо, а остальным расслабиться?" – поинтересовалась Elena Alekseenko.

"Как вам могло быть не слышно, если по всему Таганрогу она гудела", – написал пользователь с ником I think I gotta say it.

"Кавказский узел" также писал, что в Ростовской области после начала спецоперации на Украине регулярно происходят инциденты с летающим объектами. В частности, 11 января власти отчитались, что два беспилотника попытались атаковать территорию региона, но были сбиты.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.