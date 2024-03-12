12 марта 2024, 05:19
Житель Кубани погиб при взрыве мины времен Великой Отечественной войны
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Тело жители Крымского района найдено в горном лесу с осколочными ранения. По данным следствия, мужчина занимался поисками артефактов времен Великой Отечественной войны и погиб при взрыве мины.
47-летний житель Крымского района ушел в горы 5 марта и перестал выходить на связь. К его поискам подключился отряд "Лиза Алерт". Тело мужчины с осколочными ранениям и было найдено 9 марта в горном лесном массиве, пишет 11 марта "Коммерсант" со ссылкой на Следственное управление Следственного комитета России по Краснодарскому краю.
На месте происшествия также были найдены металлоискатель и саперная лопатка. По предварительным данным, мужчина занимался поисками артефактов времен Великой Отечественной войны. Одним из таких артефактов оказалась мина, в результате неосторожного обращения с детонатором которой произошел взрыв, пишет "Кубань 24".
На место, где было найдено тело мужчины, были вызваны росгвардейцы, которые обнаружили и обезвредили другие взрывоопасные предметы.
Ранее "Кавказский узел" писал, что в начале февраля в двух населенных пунктах Ростовской области при проведении земляных работ были найдены фугасные авиабомбы времен Великой Отечественной войны.
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"Полиция оцепила вокзал в Сочи после звонка о бомбе", "Житель Новороссийска осужден за ложное сообщение о бомбе", "Житель Кубани обвинен в изготовлении и продаже бомб".
Автор: "Кавказский узел"
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