12 марта 2024, 05:19

Житель Кубани погиб при взрыве мины времен Великой Отечественной войны

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Тело жители Крымского района найдено в горном лесу с осколочными ранения. По данным следствия, мужчина занимался поисками артефактов времен Великой Отечественной войны и погиб при взрыве мины.

47-летний житель Крымского района ушел в горы 5 марта и перестал выходить на связь. К его поискам подключился отряд "Лиза Алерт". Тело мужчины с осколочными ранениям и было найдено 9 марта в горном лесном массиве, пишет 11 марта "Коммерсант" со ссылкой на Следственное управление Следственного комитета России по Краснодарскому краю.

На месте происшествия также были найдены металлоискатель и саперная лопатка. По предварительным данным, мужчина занимался поисками артефактов времен Великой Отечественной войны. Одним из таких артефактов оказалась мина, в результате неосторожного обращения с детонатором которой произошел взрыв, пишет "Кубань 24".

На место, где было найдено тело мужчины, были вызваны росгвардейцы, которые обнаружили и обезвредили другие взрывоопасные предметы.

Ранее "Кавказский узел" писал, что в начале февраля в двух населенных пунктах Ростовской области при проведении земляных работ были найдены фугасные авиабомбы времен Великой Отечественной войны.

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен – вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсети X (бывший Twitter). Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Примечание:

"Полиция оцепила вокзал в Сочи после звонка о бомбе", "Житель Новороссийска осужден за ложное сообщение о бомбе", "Житель Кубани обвинен в изготовлении и продаже бомб".

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
Форма мобильной связи
+49 157 72317856
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и Whatsapp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Лента новостей
НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

12 марта 2024, 06:13

12 марта 2024, 04:20

12 марта 2024, 03:21

12 марта 2024, 03:15

12 марта 2024, 02:22

  • Строительство терминала в порту Поти вызвало протест горожан

    Группа жителей Поти попытались перекрыть улицу Самегрело, протестуя против строительства терминала в порту, где, как они считают, будут перерабатывать опасные грузы. Представители властей пытались убедить людей, что строится обычный контейнерный терминал.

Темы дня

События дня

Заполните форму. Юристы "Команды 29" помогут вам получить ответ

Новости

Все новости

Персоналии

Еще

Блогеры

Все блоги

Справочник

Все справки

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Знаешь больше?
Не молчи!
SMS: +7(903)767-6060
Whatsapp, Telegram +49(157)72317856
Архив новостей
Аналитика

Все статьи