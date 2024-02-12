12 февраля 2024, 06:35

Три авиабомбы времен Великой Отечественной войны найдены в Ростовской области

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Во время проведения земляных работ в двух населенных пунктах Ростовской области были найдены фугасные авиабомбы времен Великой Отечественной войны, они обезврежены саперами.

Снаряда был обнаружены при проведении земляных работ.

Два из них - в селе Крым Мясниковского района, еще один - в станице Мелиховской Усть-Донецкого района, пишет 11 февраля ТАСС.

Саперы определили, что найденные боеприпасы - фугасные авиабомбы ФАБ-100. Их вывезли в безопасное место и обезвредили, сообщает "Коммерсант".

Ранее "Кавказский узел" писал, что в феврале прошлого года в Динском районе Краснодарского края была найдена авиабомба, в связи с чем вводился режим чрезвычайной ситуации.

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Примечание:

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Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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