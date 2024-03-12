Жители Каспийска скептически оценили снос вышки связи во дворе школы

12 марта 2024, 01:23

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Вышка сотовой связи во дворе одной из школ Каспийска не была в числе главных проблем города, а ее снос может негативно повлиять на качество связи, заявили местные жители.

Как писал "Кавказский узел", Пятый кассационный суд признал законным требование о сносе вышки сотовой связи, расположенной около школы в Каспийске.

Вышка сотовой связи располагалась прямо во дворе школы, сообщила 11 марта корреспонденту "Кавказского узла" мама одного из школьников Марьям.

"Я не обращала на это внимания, но слышала, что хотят вышку убрать. У нас много других проблем, ввязываться в эту ситуацию не было времени и желания. Нам никак эта вышка не мешала", - сказала она.

Жительница Каспийска Аида, напротив, поддержала решение суда. "Правильно, что суд сказал убрать сотовую вышку. Говорят, от них много излучений. Я лично против того, чтобы на территории школы ставили такие объекты", - сказала она корреспонденту "Кавказского узла".

Каспийчанин Заур считает, что горожане должны выбрать - или вышки, или плохая мобильная связь. "По-моему, от обычных телефонов, что постоянно носят с собой дети, больше вреда. Вышки стоят и возле домов, но никто же не возмущается? Качественную связь все хотят, а потом возмущаются, что сотовые вышки строят. Наших людей не поймешь", - рассказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Пользователи телеграм-канала "Каспийск 24" высказали различные мнения по поводу сноса вышки. Большинство считает, что этот вопрос - не главный в городе, есть и другие проблемы. "В одно время бунтовали против вышек, щас тапки сменили, даже погода так часто не меняется, как мнение народа", - отметил Poppy.

"Лучше бы реальными проблемами занялись", - отметил Djoker.

"Пусть уберут по всему городу, хоть ни инета, ни связи с миром не будет. Может, книжки читать начнут и в школе без помощников инентных учиться начнут", - высказал мнение пользователь с ником "Незнание закона не снимает всей ответственности".

Впрочем, некоторые пользователи написали полярные комментарии, поддержав или, напротив, осудив решение властей. "А чем она мешает? И кому?" - типичный комментатор противника сноса. "Наконец-то хоть что-то для людей делают", - считает Анжела Ашурбекова из противоположного лагеря.

Юрист Рустам Ахмедов рассказал корреспонденту "Кавказского узла", что, согласно нормам СанПиН, размещение различных объектов, не связанных с образовательной деятельностью, в том числе вышек сотовой связи, на территории общеобразовательных организаций не допускается.

"Был официальный запрет на размещение вышек сотовой связи на территории образовательных учреждений с 2010 года. Потом неоднократно операторы сотовой связи обращались в Роспотребнадзор и Минцифры с просьбой отменить это ограничение, мотивируя тем, что вышки безопасны для здоровья. Насколько мне известно, окончательное решение по этому поводу не принято. Что касается конкретной ситуации, определение суда кассационной инстанции вступает в законную силу со дня его принятия. Эксплуатация вышки должна быть немедленно приостановлена. Понятно, что демонтаж займет некоторое время, но и это должно произойти", - сообщил юрист.

Как писал "Кавказский узел", жители Дагестана не раз выступали против установки вышек сотовой связи. Так, жители села Новогеоргиевка в 2021 году вышли на сход в связи с установкой одним из сельчан на своем участке вышки сотовой связи. Работы проводятся без согласования с администрацией села и Роспотребнадзором, направлено заявление в суд, сообщило министерство цифрового развития Дагестана.

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