Суд обязал оператора снести вышку сотовой связи у школы в Каспийске

07 марта 2024, 23:50

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Пятый кассационный суд признал законным требование о сносе вышки сотовой связи, расположенной вблизи школы в Каспийске, сообщил Роспотребнадзор Дагестана.

Суд обязал демонтировать станцию сотовой связи, расположенную вблизи школы в Каспийске, сообщил сегодня Роспотребнадзор Дагестана.

Как сообщило ведомство в своем Telegram-канале, Каспийский городской суд признал действия ПАО "ВымпелКом" по размещению и эксплуатации передающего радиотехнического объекта возле общеобразовательной школы №9 в Каспийске нарушающими требования санитарно-эпидемиологического законодательства. По решению суда ПАО "ВымпелКом" должен прекратить эксплуатацию и демонтировать базовую станцию сети сотовой подвижной связи, сообщило ведомство.

Компания обжаловала это решение в Пятом кассационном суде, который вынес определение: оставить без изменения решение Каспийского городского суда, а кассационную жалобу ПАО "Вымпелком" - без удовлетворения, указано в сообщении.

Как следует из решения Каспийского городского суда, "положениями пункта 3.5.3 СанПиН "Санитарно эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" определено, что размещение базовых станций подвижной сотовой связи на собственной территории образовательных организаций не допускается". Таким образом, базовая станция расположена вблизи школы незаконно и должна быть демонтирована, заключил суд.

Ранее глава Минцифры Дагестана Юрий Гамзатов, выступая на сессии Народного собрания попросил помощи у депутатов. "Нам необходима ваша помощь в доведении информации до населения о том, что нет никакого вреда от установки вышек связи для местных жителей," - привело его слова 26 сентября 2023 года Telegram-канал Минцифры.

По словам Гамзатова, базовые станции не опаснее телефонов, которые, не получая достаточно сильный сигнал и находясь в активном поиске, могут представлять определенные неудобства. Сейчас у сел с населением до 500 человек есть возможность получить высокоскоростной интернет бесплатно, за счёт государства, указано в сообщении.

Как писал "Кавказский узел", жители Дагестана не раз выступали против установки вышек сотовой связи. Так, жители села Новогеоргиевка в 2021 году вышли на сход в связи с установкой одним из сельчан на своем участке вышки сотовой связи. Работы проводятся без согласования с администрацией села и Роспотребнадзором, направлено заявление в суд, сообщило министерство цифрового развития Дагестана.

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