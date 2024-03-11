Ару Баблоян (слева) и Арсен Бабаян. Коллаж, Фото: https://www.aysor.am/ru/news/2019/12/24/Баблоян-Бабаян/1643528

11 марта 2024, 13:57

Суд в Ереване оправдал Баблояна и Бабаяна

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Ереванский суд признал бывшего спикера парламента Армении Ару Баблояна и бывшего замглавы аппарата Нацсобрания Арсена Бабаяна невиновными в служебном подлоге и злоупотреблении полномочиями.

Как писал "Кавказский узел", в феврале 2020 года бывшему спикеру парламента Армении Аре Баблояну были предъявлены обвинения в служебном подлоге и злоупотреблении полномочиями. Бывшего замглавы аппарата Национального собрания Арсена Бабаяна следствие сочло соучастником Баблояна.

По версии следствия, Арсен Бабаян в 2018 году подделал дату заявления председателя Конституционного суда Гагика Арутюняна, чтобы новый глава суда Грайр Товмасян успел вступить в должность по старой Конституции. По старым законам главным судьей КС можно было оставаться до 70-летнего возраста, а новые ограничили срок его полномочий шестью годами и не давали права на переизбрание. 

Суд общей юрисдикции Еревана огласил оправдательный приговор Аре Баблояну и Арсену Бабаяну, указав на отсутствие состава преступления, сообщает сегодня News.am.

Напомним, изначально Баблоян и Бабаян были обвинены также в узурпации власти. В ноябре 2019 года генпрокуратура Армении отклонила жалобу Ары Баблояна и отказалась закрыть его дело из-за веских доказательств следствия. В декабре 2019 года стало известно, что генпрокуратура не утвердила обвинительное заключение по делу Баблояна и Бабаяна. Ведомство сочло доводы обвинения в узурпации власти и служебном подлоге неубедительными, сообщил адвокат.

Грайру Товмасяну 27 декабря 2019 года было предъявлено обвинение в злоупотреблении должностными полномочиями на посту министра юстиции. Сам Товмасян назвал уголовное преследование политически мотивированным.

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Автор: "Кавказский узел"

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