Популярность Сириуса у туристов выросла вдвое

11 марта 2024, 11:47

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В январе-феврале текущего года Сириус посетило на 100% больше туристов, чем за аналогичный период прошлого года. Федеральная территория вошла в число туристических направлений, популярность которых выросла больше всего.

Как писал "Кавказский узел", 30 октября 2019 года власти Краснодарского края утвердили создание в Имеретинской низменности Адлерского района Сочи отдельной муниципальной единицы – поселка городского типа Сириус. Против планов властей выступили местные жители, пояснив, что преобразование территории может лишить старожилов жилья и земель.

Турпоток в Сириусе в январе-феврале текущего года вырос на 100% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, пишет 10 марта "Блокнот-Сочи" со ссылкой на пресс-службу крупного российского онлайн-сервиса по бронированию отелей.

Сириус занял третье место по России в рейтинге туристических направлений, популярность которых выросла более всего. На первом месте - Владивосток, где количество бронирований в начале 2024 году увеличилось на 129%, на втором - Новый Афон с ростом в 110%, информирует "Вестник Сочи".

13 октября правительство Российской Федерации внесло в Госдуму законопроект о расширении федеральной территории Сириус. В Сириус предлагается включить 88 тысяч гектаров земель между рекой Мзымтой и границей с Абхазией до границы с Мостовским районом Кубани, в том числе 14 населенных пунктов с общим числом жителей 25 тысяч человек, часть Сочинского национального парка, часть Сочинского общереспубликанского природного государственного заказника, часть Кавказского государственного природного биосферного заповедника, Федеральный исследовательский центр Всероссийского института генетических ресурсов растений имени Н.И.Вавилова, Субтропический научный центр Российской академии наук, Научно-исследовательский центр медицинской приматологии. Активисты и представители НПО в письме президенту России Владимиру Путину 2 ноября попросили не расширять Сириус за счет присоединения земель Сочи, так как город-курорт может лишиться перспектив развития.

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