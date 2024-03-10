Калмыкия оказалась худшей в России по доступности питьевой воды для населения

10 марта 2024, 01:35

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Лишь 7,31% жителей Калмыкии имеют доступ к чистой питьевой воде из центральной системы водоснабжения. Это худший результат в России.

Роспотребнадзор опубликовал данные о доступности питьевой воды для жителей регионов России в 2023 году. В целом по стране качественная питьевая вода из центральной системы водоснабжения, по данным ведомства, доступна 88,59% населения. Данные опубликованы на сайте государственной статистики ЕМИСС 9 марта.

Хуже всего в России обстоит дело в Калмыкии, где лишь 7,31% населения могут рассчитывать на качественную питьевую воду из-под крана. По сравнению с Калмыкией ситуация в других регионах юга России значительно лучше. В Ингушетии чистая вода доступна 70% населения, в Карачаево-Черкесии - 72%, в Дагестане - 74%, в Астраханской области - 76%, в Ростовской области - 78%, в Чечне - 80%, в Адыгее - 84%, в Ставропольском крае и Краснодарском крае - 95%, в Северной Осетии - 96%. При этом последний показатель - один из лучших по стране.

Ранее "Кавказский узел" писал, что в августе прошлого года из-за изношенности сетей водоснабжения и аномальной жары в Элисте был введен график подачи воды. Следком начал проверку информации о том, что жителям Элисты не подвозят воду на фоне ограничений водоснабжения. Было возбуждено уголовное дело в отношении должностных лиц ресурсоснабжающей организации и органов власти.

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