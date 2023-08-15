Перебои с водой в Элисте привели к уголовному делу

15 августа 2023, 13:42

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50 тысяч человек, 16 дошкольных и школьных учреждений остались без воды в Элисте в результате ненадлежащего исполнения своих обязанностей должностными лицами ресурсоснабжающей организации и органов власти, сообщили следователи.

Как писал "Кавказский узел", 7 августа в Элисте был введен график подачи воды — ежедневно с 20.00 до 10.00. Ограничения действуют в частном секторе и в пригородном поселке Аршан. Из-за сильной жары наблюдается дефицит воды и падение ее давления, а увеличить давление нет возможности из-за изношенности на 80% сетей водоснабжения, сообщил глава администрации города Шафран Тепшинов. Следком начал проверку информации о том, что жителям Элисты не подвозят воду на фоне ограничений водоснабжения.

В связи с отсутствием водоснабжения у жителей Элисты возбуждено уголовное дело о халатности. 14 августа исполняющий обязанности руководителя следственного управления в Элисте провел прием местных жителей, которые рассказали, что уже на протяжении недели живут без водоснабжения, сообщило следственное управление Следственного комитета по Калмыкии.

"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность), по факту ненадлежащего исполнения должностными лицами ресурсоснабжающей организации и муниципальных органов власти своих должностных обязанностей, повлекших существенное нарушение прав граждан и организаций на обеспечение водоснабжением. В результате противоправных действий в Элисте около 50 тысяч человек, 16 дошкольных и школьных учреждений остались без водоснабжения", - сказано в сообщении, опубликованном вечером 14 августа на сайте ведомства.

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