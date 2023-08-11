Следствие заинтересовалось перебоями с подвозом воды жителям Элисты

11 августа 2023, 10:28

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Начата проверка информации о том, что жителям Элисты не подвозят воду на фоне ограничений водоснабжения, отчитался Следственный комитет после заявлений депутатов о срыве графика подвоза. В мэрию направлено требование восстановить круглосуточную подачу воды горожанам, сообщила прокуратура.

Как писал "Кавказский узел", 7 августа в Элисте введен график подачи воды - ежедневно с 20 до 10 часов. Ограничения действуют в частном секторе и в пригородном поселке Аршан. Из-за сильной жары наблюдается дефицит воды и падение ее давления, а увеличить давление нет возможности из-за изношенности на 80% сетей водоснабжения, сообщил глава администрации города Шафран Тепшинов.

При мониторинге публикаций СМИ выяснилось, что уже несколько дней ресурсоснабжающая организация не обеспечивает бесперебойную подачу воды жителям частного сектора Элисты, а подвоз воды осуществляется "ненадлежащим образом", сообщило сегодня управление СКР по Калмыкии.

В связи с этим начата доследственная проверка по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 293 УК РФ (халатность), говорится в публикации на сайте ведомства. "В ходе процессуальной проверки следователи установят причины и условия сложившейся ситуации, действиям (бездействию) должностных лиц будет дана объективная правовая оценка. По результатам проверки будет принято процессуальное решение", - отмечается в сообщении.

График подачи воды не исполняется должным образом, заявила 8 августа депутат горсобрания Гиляна Аюшева директору МУП «ЭлистаВодоканал» Владимиру Лиджи-Горяеву на совещании депутатов с представителями администрации. "По факту вода отсутствует, и жители, особенно пожилого возраста, не понимают, что происходит, водовозов мы также не видим", - привело ее слова РИА "Калмыкия".

Лиджи-Горяев признал, что на некоторые улицы вода не поступает. "В связи с завоздушенностью линий на некоторые улицы вода пока не поступила. В настоящее время специалисты "Элиставодоканала" устраняют завоздушенность водопроводных сетей", - сказал он на совещании.

Депутат горсобрания Чимид Джангаев поднял вопрос кадровых изменений в руководстве МУП «ЭлистаВодоканал». "Были дожди, водозаборы полные, я считаю, что это саботаж руководителя «ЭлистаВодоканал». Вся работа, которая была проделана ранее с заменой водопроводных сетей, была им испорчена", - приводятся в публикации его слова.

Прокуратура возбудила административное производство в отношении МУП «Элиставодоканал», сообщила прокуратура Калмыкии 9 августа. "Установлено, что с 04 августа 2023 года по настоящее время МУП «Элиставодоканал» не обеспечено круглосуточное (бесперебойное) водоснабжение населения города Элисты, проживающих в жилых помещениях частного сектора города", - говорится в публикации в телеграм-канале ведомства.

В связи с нарушением правил предоставления коммунальных услуг прокурор города внес в городскую администрацию представление об устранении нарушений, отмечается в сообщении.

Администрация города, по состоянию на 10.26 мск, не прокомментировала в своем телеграм-канале претензии прокуратуры. При этом в телеграм-канале муниципалитета ежедневно публикуются сообщения со списком улиц, на которые в этот день будет подвезена вода.

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