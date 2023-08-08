Водоснабжение Элисты ограничено из-за изношенности сетей

08 августа 2023, 12:05

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Власти Элисты решили подавать воду по графику жителям всего частного сектора и пригородного поселка Аршан.

"Из-за аномальной жары наблюдается дефицит воды и падение ее давления. Увеличить давление не представляется возможным из-за сверхизношенности (порядка 80%) сетей водоснабжения города", - сообщил глава администрации города Шафран Тепшинов.

С 7 августа в городе введен график ограничения подачи воды - ежедневно с 20:00 до 10:00 часов следующего дня. Ограничения действуют в частном секторе Элисты (Северный, Северо-Западный, Западный, Юго-Западный, Южный районы, а также пригородный поселок Аршан), сказано в сообщении в телеграм-канале Тепшинова.

Глава администрации уточнил, что "данная мера вынужденная" и призвал жителей проявить понимание.

"Кавказский узел" писал, что жители Калмыкии потребовали решить проблему дефицита питьевой воды еще в августе 2017 года. Они собрались на митинг, заявив, что дефицит питьевой воды ущемляет их права. Также жители призвали реализовать проект по строительству водопровода, который обеспечит волжской водой Элисту и северные районы Калмыкии.

Строительство группового водопровода велось в Калмыкии с 2008 года в рамках федеральной целевой программы "Сохранение и восстановление плодородия почв земель сельхозназначения и агроландшафтов как национального достояния России на 2006-2012 годы и на период до 2013 года". При этом изначальный проект учитывал только магистральную ветку до Элисты, позже в проект были добавлены отводящие и разводящие сети по районам.

По данным погодного сервиса "Кавказского узла", сегодня в Элисте +36 градусов, без осадков, ветер скоростью 4 метра в секунду. В ночь на 9 августа температура понизится до +28, скорость ветра - до 3 м/с, осадков также не ожидается. Погодный сервис – это партнерский проект "Кавказского узла" и Gismeteo. На сервисе есть возможность корректировать данные метеорологов для более точного прогноза. Также он доступен в легкой версии и приложениях "Кавказского узла" для Android и AndroidGO.

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