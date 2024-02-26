Житель Краснодара госпитализирован после взрыва в квартире

26 февраля 2024, 07:10

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В квартире в ЖК "Светлоград" доме на улице Красных партизан в Краснодаре произошел взрыв, хозяин попал в реанимацию. По предварительным данным, взорвался самогонный аппарат.

Вечером 25 февраля в одной из квартир в многоэтажном доме №1/4 по улице Красных партизан в Краснодаре произошел взрыв.

По данным Муниципального центра управления Краснодара, в помещении выбило окна, открытого горения не было, как и разрушений. При взрыве пострадал один мужчина, которого доставили в Краевую клиническую больницу №1, пишет "Кубань 24".

Пресс-служба УМВД России по Краснодару сообщила, что пострадавший варил самогон и перекачивал из одного баллона в другой газ. В этот момент самогонный аппарат взорвался. 39-летний хозяин квартиры находится в реанимации. Его супруга и двое детей не пострадали. В результате взрыва выбиты окна также в соседних квартирах, информирует 93.ru.

Ранее "Кавказский узел" писал, что 18 февраля в Краснодаре был задержан местный житель, который хотел подорвать машину родственника.

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