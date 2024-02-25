Мигранты из России провели в Ереване пацифистскую акцию

25 февраля 2024, 00:31

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Пацифистская акция, организованная мигрантами из России, была приурочена к годовщине начала военной операции на Украине. Участники акции заявили о своем несогласии с проводимой властями России политикой.

Как писал "Кавказский узел", не менее 100 человек пришло в Ереване 21 января на акцию протеста против репрессий в России и боевых действий на Украине. Такие протесты важны для демонстрации несогласия с политикой российских властей, рассказали участники акции.

Акция, приуроченная к годовщине начала военной операции на Украине, прошла 24 февраля на площади России в центре Еревана. Участники акции упоминали смерть российского оппозиционера Алексея Навального. По их словам, они восприняли случившееся как личную трагедию и по окончании мероприятия направились к мемориалу оппозиционера напротив посольства России в Ереване, где возложили цветы.

Активисты держали в руках плакаты с надписями: "Цветы лучше пуль", "Державчина", "Свободу политзаключенным", "Все, что нужно для торжества зла - это бездействие добрых людей", "Украина, Арцах (самоназвание Нагорного Карабаха, - прим. "Кавказского узла"), Навальный" и другие. Они скандировали: "Мы вас переживем!", "Украине - мир, России - свободу!" и держали флаги Украины.

16 февраля УФСИН по Ямало-Ненецкому автономному округу сообщило, что Алексей Навальный скончался в колонии после того, как его состояние резко ухудшилось. В Тбилиси, Батуми и Ереване вечером в этот же день активисты почтили память Навального. В России возложение цветов и одиночные пикеты в память о Навальном обернулись задержаниями. "Кавказский узел" в обновляемой справке "Акции памяти Алексея Навального на Кавказе" публикует информацию об акциях памяти Алексея Навального на юге России и в странах Южного Кавказа, а также о реакции силовиков на эти акции.

"Сегодня многие из нас проснулись с теми чувствами и мыслями, которые были у нас два года назад. У нас тогда были и страх, и боль, и стыд, и эти мысли будут с нами всегда", - отметила в своем выступлении координатор проекта "Ковчег" Дарина Маяцкая. Она отметила, что сложно каждый день думать, что с обеих сторон погибают люди. И очень важно знать, что каждый день в России находятся смелые люди, которые показывают свое несогласие и оказываются в лапах системы.

Алексей из Рыбинска живет в Армении около двух лет. По его словам, он не согласен с политикой властей России и уверен, что за выражение этой позиции его бы в России посадили. По его мнению, необходимо "убеждать людей, которые все еще доверяют Путину". "Это один из самых безопасных и действенных способов", - сказал корреспонденту "Кавказского узла" Алексей.

Жительница Санкт-Петербурга, не пожелавшая представиться, переехала в Ереван год назад. По ее словам, ей лично ничего в России не угрожало, но она решила уехать из-за политических позиций. "Мужчин призывают на <военную операцию>, мы уехали, чтобы мой муж не убивал людей. Ни я не хочу этого, ни он", - отметила женщина.

Политику властей России она считает "агрессивной в отношении других стран", а внутри страны, по ее мнению, подавляются свободы и права. "Там страшно жить", - заключила она.

Сергей из Удмуртии два года как переехал в Армению из-за начала военной операции. "Мы поняли, что с этим не получится мириться, но и сделать что-либо на тот момент было невозможно", - отметил он.

На тот момент ни на него, ни на его родственников, как отметил Сергей, не было никакого давления. "Действия российских властей оцениваю отрицательно. Это ужасно, что там происходит, и происходит на протяжение многих лет в России, и <военная операция> - кульминация всего правления Путина", - сказал корреспонденту "Кавказского узла" Сергей.

Он добавил, что случай с Сетраковым, когда российские военные, практически, его похитили, спокойствия не добавляет, но угрозы в Армении, как он отметил, для себя не чувствует.

Дмитрий Сетраков был мобилизован 24 сентября 2022 года, 22 апреля 2023 года он самовольно оставил часть и скрывался, однако 11 октября 2023 года сдался с повинной и находился в воинской части корпуса военной полиции. К правозащитникам он обратился в начале ноября, они помогли ему уехать из России, и 30 ноября 2023 года он приехал в Ереван. 7 декабря 2023 года его задержали в Гюмри. В декабре Ванадзорский офис Хельсинкской гражданской ассамблеи сообщил, что сотрудники российской военной полиции задержали Дмитрия за самовольное оставление части и поместили под арест на территории 102-й российской военной базы в Гюмри. На территории Армении полномочиями лишать свободы наделены исключительно армянские правоохранительные структуры, напомнили правозащитники. 19 декабря 2023 года стало известно, что Сетраков вывезен в Россию и содержится в Ростове-на-Дону. Советник генпрокурора Армении сообщила, что ведомство не получало ходатайства о задержании, аресте и экстрадиции Дмитрия Сетракова в Россию. Правозащитники предположили, что он был незаконно вывезен при попустительстве армянских властей, фактически похищен. Премьер-министр Армении в интервью французской телекомпании также назвал случившееся с Сетраковым похищением.

Александр Агаджанян приехал в Армению по работе еще до начала военной операции на Украине, а после решил просто остаться в Ереване.

"Политика России становится все более жесткой, и не видно пока никакого просвета. Последние события, связанные с Навальным, все еще более усилили, но основной вопрос - это продолжающаяся <военная операция на Украине>, поэтому сегодня мы здесь", - сказал корреспонденту "Кавказского узла" Агаджанян.

Участники стихийной акции в память об Алексее Навальном собрались у посольства России в Армении. Почтить память оппозиционного политика пришли сотни человек, в основном российские мигранты, рассказывается в видео, снятом "Кавказским узлом" в Ереване.

Александр добавил, что нужна полная солидарность, в том числе международная солидарность, и только тогда какая-то надежда на изменение ситуации может быть. "Если бы я был в России на момент начала <военной операции>, я бы сам себя чувствовал очень плохо. Даже на работе я бы не смог выдерживать нейтральность или лояльность, а люди сейчас вынуждены это делать. Я бы долго там не протянул", - отметил Александр Агаджанян.

Участники акции поблагодарили Армению за свободу собраний и свободу слова, за предоставленную мигрантам возможность высказаться. Активисты призвали российских граждан, находящихся за рубежом, перерегистрироваться через Госуслуги, изменив место жительства, выбрать избирательный участок, который будет открыт в посольстве России, и проголосовать на выборах.

В акции, по данным организаторов, принимало участие более 200 человек, в основном молодежь. Полиция контролировала мероприятие, инцидентов в ходе акции не было зафиксировано.

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