22 февраля 2024, 08:28

Подтверждена гибель на Украине военного из Кабардино-Балкарии

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Владислав Рулев погиб на Украине, сообщили власти Нальчика. С начала военной операции подтверждена гибель не менее 126 жителей Кабардино-Балкарии.

Как информировал "Кавказский узел", ранее представители властей и силовики подтвердили гибель на Украине не менее 125 жителей Кабардино-Балкарии.

Ни госнаграды, ни мемориальные доски погибшим в военной операции не гарантируют их семьям поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором собраны истории бойцов из других регионов, убитых в военной операции на Украине.

Во зоне проведения специальной военной операции на Украине погиб военнослужащий Владислав Рулев, сообщила 16 февраля на своей странице в соцсети "ВКонтакте" администрация города.

Таким образом, официально подтверждена гибель в военной операции не менее 126 бойцов из Кабардино-Балкарии. "Кавказскому узлу" известны имена 106 из них, о гибели еще 20 бойцов стало известно из отчета властей о выплате компенсаций родным погибших на Украине в 2022 году.

"Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в военной операции на Украине. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами.

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Примечание:

"Уроженец Кабардино-Балкарии убит на Украине", "Подтверждена гибель на Украине военного из Кабардино-Балкарии", "Двое военных из Кабардино-Балкарии погибли на Украине".

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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