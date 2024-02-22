22 февраля 2024, 06:34

Военнослужащий из Нальчика погиб на Украине

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Родион Манойленко из Нальчика погиб в зоне проведения военной операции. С начала спецоперации на Украине подтверждена гибель не менее 125 жителей Кабардино-Балкарии.

Как информировал "Кавказский узел", на 16 февраля представители властей и силовики подтвердили гибель на Украине не менее 124-х жителей Кабардино-Балкарии.

"Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в военной операции на Украине. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами.

Житель Нальчика Родион Манойленко погиб в зоне проведения спецоперации на Украине, сообщила 16 февраля на своей странице в соцсети "ВКонтакте" администрация города.

Таким образом, официально подтверждена гибель в военной операции не менее 125 жителей Кабардино-Балкарии. "Кавказскому узлу" известны имена 105 из них, о гибели еще 20 бойцов стало известно из отчета властей о выплате компенсаций родным погибших на Украине в 2022 году.

Ни госнаграды, ни мемориальные доски погибшим в военной операции не гарантируют их семьям поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором собраны истории бойцов из других регионов, убитых в военной операции на Украине.

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен – вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсети X (бывший Twitter). Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Примечание:

"Уроженец Кабардино-Балкарии убит на Украине", "Подтверждена гибель на Украине военного из Кабардино-Балкарии", "Двое военных из Кабардино-Балкарии погибли на Украине".

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
Форма мобильной связи
+49 157 72317856
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и Whatsapp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Лента новостей
НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

22 февраля 2024, 07:31

  • В Ингушетии намечены массовые мероприятия памяти жертв сталинской депортации

    23 февраля в Малгобеке продут торжества в честь Дня защитника Отечества, в которых примет участие глава Ингушетии. В этот же день в республике пройдут траурные мероприятия, участники которых помянут в политвах в мечетях жертв депортации вайнахского народа, проведенной сталинским режимом в 1944 году. Спустя 80 лет остается открытым вопрос о том, насколько обоснованно было подвергать депортации целые народы и навешивать на них ярлыки предателей, указали деятель культуры Тамара Мальсагова и правозащитник Магомед Муцольгов.

22 февраля 2024, 05:37

22 февраля 2024, 04:38

  • Защита обжаловала арест краснодарского активиста Вязова

    Адвокаты активиста Андрея Вязова, арестованного в Краснодаре 17 февраля после акции в память об Алексее Навальном, подали апелляционную жалобу на решение об аресте. Из-за ареста Вязова его пожилые родственники остались без помощи, сообщила подруга активиста.

22 февраля 2024, 03:39

  • Интерес врачей СИЗО к Тофигу Ягублу встревожил близких оппозиционера

    Семья азербайджанского оппозиционера Тофига Ягублу встревожена внезапным медицинским обследованием, которое политику провели в СИЗО без его собственного обращения. Неожиданный интерес врачей к состоянию здоровья Ягублу и других политзаключенных их близкие связали с резонансом после смерти российского политика Алексея Навального.

22 февраля 2024, 02:40

Темы дня

События дня

Заполните форму. Юристы "Команды 29" помогут вам получить ответ

Новости

Все новости

Персоналии

Еще

Блогеры

Все блоги

Справочник

Все справки

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Знаешь больше?
Не молчи!
SMS: +7(903)767-6060
Whatsapp, Telegram +49(157)72317856
Архив новостей
Аналитика

Все статьи