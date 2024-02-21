Европейские наблюдатели пожаловались на запрет доступа в Неркин Анд

21 февраля 2024, 19:27

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Миссия европейских наблюдателей не была допущена в Неркин Анд, где 13 февраля были убиты четверо армянских военнослужащих. Работе миссии воспрепятствовали российские силовики, заявили секретарь Совета безопасности Армении и глава наблюдательной миссии ЕС.

Как сообщал "Кавказский узел", 12 февраля азербайджанский военнослужащий получил ранение при обстреле со стороны Армении. 13 февраля Минобороны Армении заявило о гибели четырех военнослужащих в районе Неркин Анд.

Европейским наблюдателям не было позволено войти на территорию Неркин Анд Сюникской области Армении, где азербайджанскими снайперами были убиты четыре армянских военнослужащих, сообщил сегодня на брифинге секретарь Совбеза Армении Армен Григорян. "Только Россия имеет туда доступ, она там присутствует, но Россия не смогла предотвратить инцидент", - заявил Григорян.

Секретарь Совбеза также коснулся мнения официального представителя МИД РФ Марии Захаровой о том, что в отличие от евронаблюдателей, ОДКБ способна сыграть стабилизирующую роль в регионе. "Я уверен, что реальность другая, и миссия ЕС в этот сложный период играет стабилизирующую роль, и мы полностью содействуем их деятельности в Армении и продолжим содействовать", - сказал Армен Григорян, добавив, что надеется, в скором будущем в составе миссии увидеть представителей всех стран ЕС.

"Возвращение к активному взаимодействию в рамках ОДКБ отвечает прежде всего интересам самой Армении. В распоряжении Еревана - широкий спектр возможностей организации, ее потенциал, основанный на многолетнем опыте. Убеждены, что в отличие от псевдонаблюдателей миссии Европейского союза, которые занимаются вопросами, которые далеки от заявленных целей, ОДКБ способно сыграть стабилизирующую роль на Южном Кавказе", - привело 7 февраля слова официального представителя МИД России Марии Захаровой агентство "Новости Армения".

Миссия может посещать всю территорию Армении, кроме территории Неркин Анд, находящейся в зоне ответственности ФСБ, заявил сегодня на встрече с журналистами, посвященной годовщине работы миссии в Армении, руководитель наблюдательной миссии ЕС в Армении Маркус Риттер.

На вопрос, почему их миссию не допустили в Неркин Анд, Риттер ответил, что "надо задать этот вопрос российской стороне". "Мы в Армении в статусе гостя, этим вопросом должна заняться Армения, с российскими силами мы не общаемся. И подобная проблема есть только на участке Неркин Анд", - отметил Маркус Риттер.

Напомним, что после отказа России вмешаться в вооруженный конфликт Армении и Азербайджана осенью 2020 года уверенность Армении в пользе участия в ОДКБ ослабла вплоть до угроз покинуть организацию. О том, как повышался градус недружественной риторики Армении в отношении России, и на какие шаги пошла Армения в попытках искать альтернативу ОДКБ, можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Главное о критике Арменией ОДКБ и Кремля".

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