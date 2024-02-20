Аналитики согласились с мнением Зурабишвили о важности вступления Грузии в ЕС ради безопасности

20 февраля 2024, 07:25

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Принимая решение об интеграции Грузии, Евросоюз будет внимательно следить за проведением осенних парламентских выборов и выполнением девяти заявленных пунктов, отметили опрошенные "Кавказским узлом" аналитики. По их мнению, мнение президента Саломе Зурабишвили о необходимости евроинтеграции Грузии ради безопасности в черноморском регионе отражает позицию стран-членов ЕС.

Как писал "Кавказский узел", президент Грузии Саломе Зурабишвили 18 февраля на Мюнхенской конференции по безопасности заявила, что Грузию должны принять в Евросоюз, чтобы избежать господства России в Черном море.

14 декабря председатель Евросовета Шарль Мишель сообщил, что Евросовет предоставил Грузии статус кандидата в члены Евросоюза. Ранее, 8 ноября, Еврокомиссия рекомендовала предоставить Грузии статус кандидата в члены ЕС, указав при этом на девять приоритетов, на которые должны обратить внимание власти страны, в том числе деолигархизацию, судебную реформу и соблюдение прав человека. Грузинские власти объявили присвоение стране статуса кандидата в члены Евросоюза своей победой. Грузия получила статус авансом, но ее шансы вступить в ЕС в 2030 году под большим вопросом, указали опрошенные "Кавказским узлом" политологи.

Накануне Мюнхенской конференции по безопасности был обнародован доклад за 2024 год, в котором учредитель правящей партии "Грузинская мечта - Демократическое движение" Бидзина Иванишвили назван "пророссийским олигархом, которые ответственен за отступление страны от Евросоюза". «Пророссийский олигарх и основатель правящей партии Грузии Бидзина Иванишвили несет ответственность за отступление страны от демократии и отдаление от ЕС, вопреки желанию большинства грузинской общества», - говорится в 127-страничном докладе.

Также в нем возлагается ответственность на Россию за дестабилизацию обстановки в связи с событиями в Абхазии и Южной Осетии.

Данные доклада обсудил, в частности, министр иностранных дел Грузии Илья Дарчиашвили с вице-президентом конференции Бенедиктом Франке. Дарчиашвили заявил, что доклад основан на «информации политически ангажированных лиц». «Стороны договорились в будущем тесно сотрудничать в рамках международной конференции, в рамках распространения объективной информации», - говорится в сообщении МИД Грузии от 19 февраля.

Опрошенные корреспондентом "Кавказского узла" эксперты по международным делам обратили внимание, что позицию Саакашвили о необходимости вступления Грузии в Евросоюз поддерживают и в самом Евросоюзе, в том числе в связи с безопасностью.

«Принятие Грузии в Евросоюз и его расширении на Южном Кавказе будет хорошо для безопасности, в том числе и ЕС. Однако это произойдет, если Грузия справится с выполнением девяти пунктов, разработанных ЕС для открытия переговорного процесса. ЕС уже выдал аванс Грузии - статус страны кандидата в члены ЕС, поэтому поблажек из геополитических соображений не будет», - сказал один из руководителей «Грузинского центра стратегического анализа» Валерий Чечелашвили.

По его словам, Евросоюз наблюдает за действия Грузии и важно, как пройдут осенние парламентские выборы и будет выполнены девять пунктов, необходимых для евроинтеграции. «Оценивается и деятельность Бидзины Иванишвили, как пророссийского олигарха», - отметил Чечелашвили.

По словам профессора Грузинского института общественных дел, бывшего советника президента Грузии по вопросам внешних связей Тенгиза Пхаладзе, доклад, представленный на Мюнхенской конференции, отражает существующие экспертные мнения.

«Для Грузии очень важно работа над теми вопросительными знаками, которые стоят и во многом препятствуют в ее продвижении. Очень важна работа с европейскими партнерами и учет их рекомендаций. Выполнение рекомендаций - это не только девять пунктов, а создание политического процесса, свойственного европейской демократии», - сказал он.

Он обратил внимание, что заявление Зурабишвили отражает позицию и Грузии, и Евросоюза. А самое важное - чтобы «Россия не воспринимала Грузию одинокой и беззащитной». «ЕС уже сделал очень серьезный шаг, присвоив статус кандидата, теперь в 99% все зависит от Грузии, от выполнения всех девяти пунктов», - сказал он.

Пхаладзе отметил, что в последние годы самые высокопоставленные политики ЕС и государств-членов ЕС говорят о том, что Грузия имеет шансы на вступление в ЕС при следующем расширении, если выполнит все рекомендации. «Об этом говорили многие, и у Грузии есть шанс быть в том пакете расширения, который планируется к 2030 году», - сказал он.

Пхаладзе также считает, что Евросоюз будет пристально наблюдать за осенними парламентскими выборами. «Грузия должна провести не просто выборы, а выборы в соответствии с высшими стандартами, чтобы не возникло вопросов по поводу их прозрачности и демократичности. В первую очередь, эти выборы - испытание для грузинской демократии, претендующей на интеграцию в ЕС», - сказал Пхаладзе.

Напомним также, что в начале февраля Саломе Зурабишвили анонсировала создание "Платформы ряди единства Грузии", цель деятельности которой - евроинтеграция. Она провела консультации с оппозиционными политическими партиями, некоторые из которых согласились с необходимостью объединить усилия. Опрошенные "Кавказским узлом" аналитики усомнились, что создаваемая платформа сможет как-то повлиять на процесс евроинтеграции.

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен – вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсети X (бывший Twitter). Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.