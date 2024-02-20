Антитеррористическое учение "Атом-21" в Чечне в феврале 2021 года. Фото пресс-службы Национального антитеррористического комитета http://nac.gov.ru/antiterroristicheskie-ucheniya/operativnym-shtabom-v-chechenskoy-respublike-0.html#&gid=1&pid=3"

20 февраля 2024, 04:35

С 12 по 18 февраля в вооруженном конфликте на Северном Кавказе три человека убиты и ранен полицейский

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

За неделю с 12 по 18 февраля 2024 года в ходе продолжающегося вооруженного конфликта на Северном Кавказе четыре жертвы: убиты трое предполагаемых боевиков и ранен полицейский. Таковы итоги подсчетов «Кавказского узла», основанных на собственных материалах и информации из других открытых источников.

В ночь на 14 февраля в селе Старый Ачхой Ачхой-Мартановского района Чечни три человека, вооруженных огнестрельным оружием, совершили нападение на полицейского и были застрелены. Следователи сообщили, что один сотрудник полиции получил ранение. Позднее эту информацию подтвердил Рамзан Кадыров, заявив также, что задержаны два участника группы, которая планировала нападения на силовиков. По его словам, они дают признательные показания.

«Кавказский узел» публикует месячную, квартальную и годовую статистику жертв вооруженного конфликта в регионах СКФО в разделе «Северный Кавказ - статистика жертв»

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Примечание:

«За неделю с 5 по 11 февраля жертв конфликта на Северном Кавказе не зафиксировано», «Неделя с 29 января по 4 февраля прошла без жертв вооруженного конфликта на Северном Кавказе», «За неделю с 22 по 28 января жертв конфликта на Северном Кавказе не зафиксировано»

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20 февраля 2024, 05:34

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