ЕСПЧ признал нарушения прав троих осужденных из Чечни

16 февраля 2024, 04:23

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Суд по правам человека в Страсбурге назначил компенсации троим уроженцам Чечни, которые подверглись бесчеловечному обращению во время этапирования в места лишения свободы.

Европейский суд по правам человека рассмотрел жалобы выходцев из Чечни Зелимхана Дудаева, Саида Асадуллаева и Умара Байсиева в составе сводного дела "Морозов и другие против России". В нем были объединены схожие жалобы осужденных за разные преступления, чьи права были нарушены сотрудниками системы исполнения наказаний.

Решение по делу было вынесено 15 февраля. Осужденные из Чечни - 45-летний Зелимхан Дудаев, 44-летний Саид Асадулаев и 49-летний Умар Байсиев - жаловались на пыточные условия этапирования в колонию: длительную перевозку в переполненном транспорте без доступа к туалету, теплой воде и свежему воздуху.

Также основанием для жалоб было отсутствие в российском законодательстве эффективных средств правовой защиты для заключенных, подвергнутых такому обращению, следует из решения, опубликованного на сайте ЕСПЧ.

Всем троим осужденным из Чечни суд назначил по 1 тысяче евро в качестве компенсации. Согласно документу, Дудаев и Байсиев были этапированы в колонию в одно время - их везли к месту отбывания наказания с 26 марта до 16 апреля 2019 года.

Зелимхан Дудаев был осужден в Гудермесе в 2018 году по статье об убийстве, а Умара Байсиева суд в Ростовской области в том же году признал виновным в причинении тяжкого вреда здоровью, отмечает издание "Кавказ.Реалии"*.

"Кавказский узел" писал также, что в январе ЕСПЧ присудил 8500 евро бывшему заместителю начальника уголовного розыска Черкесска Руслану Рахаеву за пыточные условия перевозки в колонию.

Россия отказалась исполнять решения суда по правам человека в Страсбурге. Владимир Путин 11 июня 2022 года подписал законопроект о неисполнении решений ЕСПЧ, вынесенных после 15 марта того же года. 16 сентября Россия перестала быть участницей Европейской конвенции о правах человека. ЕСПЧ заявил, что сохраняет компетенцию рассматривать заявления, направленные против России, при условии, что они были поданы до этого дня.

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